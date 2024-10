Brusque visita o Avaí em nova tentativa de sair do Z-4 da Série B

O Brusque visita o Avaí em partida que começa às 21h30 desta sexta-feira, 4, na Ressacada, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe O quadricolor precisa de uma combinação de resultados para sair da zona de rebaixamento desta rodada, ultrapassando o Botafogo-SP, que tem um jogo a menos.

Uma escalação possível do quadricolor tem Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Ianson, Wallace, Jhan Torres; Rodolfo Potiguar, Serrato (Paulinho), Tato González; Dentinho, Diego Mathias; Guilherme Queiróz (Pollero).

Guilherme Queiróz é a principal dúvida do Brusque para a partida, por conta de um resfriado durante a semana. Rodrigo Pollero é a outra opção.

Não há desfalques por suspensão no Brusque. Matheus Nogueira, Mateus Pivô, Ianson, Jhan Torres, Alex Ruan e Rodolfo Potiguar estão pendurados.

A delegação brusquense viajou nesta quinta-feira, 3, para a partida. Antes, durante a tarde, fez a última sessão de treino, no Olaria, em Guabiruba.

Sequências

O Brusque não perde para o Avaí há 10 jogos. São quatro vitórias e seis empates desde 13 de junho de 2021, somando partidas do Catarinense e do Brasileiro Série B. O último revés brusquense no confronto foi no Augusto Bauer, em 19 de maio de 2021: 1 a 0 para o Avaí, na semifinal do Catarinense.

Na Ressacada, o Brusque não perde para o Avaí há sete partidas, com três vitórias e quatro empates. Foi o time B avaiano que conquistou a última vitória sobre o quadricolor no estádio, em 21 de setembro de 2019.

Por outro lado, o time brusquense tenta também sua primeira vitória fora de casa em muito tempo. Na temporada, são 20 partidas consecutivas sem vencer como visitante. O último triunfo foi obtido em 28 de fevereiro, com placar de 1 a 0 sobre o GAS-RR, pela Copa do Brasil.

No Z-4

O Brusque começa a rodada na 18ª posição, com 29 pontos em seis vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Tem o pior ataque do campeonato, com 20 gols.

É possível sair da zona de rebaixamento nesta rodada. Para isso, é necessária uma vitória sobre o Avaí, aliada à seguinte combinação:

– empate ou derrota do CRB;

– derrota do Botafogo-SP (que tem um jogo a menos);

– superar o Botafogo-SP no saldo de gols (-13); o Brusque tem -11.

Sexta-feira, 04/10

20h – CRB (17º) x Paysandu (14º)

Sábado, 05/10

17h – Ponte Preta (15º) x Botafogo-SP (16º)

17h – Ituano (19º) x Guarani (20º)

Avaí

O Avaí é o nono colocado, com 41 pontos, e, a seis pontos do G-4, tem o acesso à Série A como objetivo. Contudo, não vence há duas partidas, após derrota na Arena Condá para a Chapecoense e, mais recentemente, empate sem gols com o Guarani no Brinco de Ouro. O Leão tem o terceiro pior ataque da Série B no momento, atrás somente do Brusque (20) e do Operário-PR (22).

Não há desfalques por suspensão na equipe. Estão pendurados os zagueiros Tiago Pagnussat e Gustavo Vilar; o lateral-esquerdo Natanael; os volantes Zé Ricardo e Ronaldo Henrique; o meia Jean Lucas; e os atacantes Vágner Love, Hygor, William Pottker.

Uma possível escalação tem César Augusto; Marcos Vinícius, Tiago Pagnussat, Gustavo Vilar, Willian Maranhão; Rodrigo Santos, Pedro Castro, Giovanni; Hygor, Pedrinho; Vágner Love.

Arbitragem

O trio de é Brasília. Sávio Pereira Sampaio aputa a partida, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Júnior. Edson da Silva (SC) é o quarto árbitro.

Diego Pombo Lopes (FIFA – BA) é o árbitro de vídeo, auxiliado por Amanda Matias Masseira (SP).

No turno

Na 11ª rodada da Série B, em 19 de junho, Brusque e Avaí empataram em 0 a 0 no Gigantão das Avenidas.

Avaí x Brusque em tempo real

Acompanhe a partida com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 21h.

