Brusque volta ao Augusto Bauer após receber 24 jogos em quatro estádios

O Brusque volta a jogar no estádio Augusto Bauer nesta segunda-feira, 14, às 18h30, contra o Ituano, pela 31ª rodada da Série B. Desde que as reformas se estenderam ao campo de jogo, em 23 de outubro de 2023, o quadricolor foi mandante de 24 partidas em quatro estádios de fora de sua cidade.

Ao todo, foram oito vitórias, 10 empates e seis derrotas, com 20 gols marcados e 14 sofridos. O aproveitamento como mandante sem o Augusto Bauer à disposição foi de 47,22%. Dos 24 jogos, sete terminaram em 0 a 0.

A temporada começou com o Estádio das Nações, em Balneário Camboriú, sendo a casa do Brusque. O time não conseguiu se adaptar, com uma vitória, cinco empates e uma derrota. Contra Joinville e Inter de Lages, no Campeonato Catarinense, a presença de público havia sido vetada. O motivo foi uma briga de torcidas após o 0 a 0 entre Brusque e Figueirense.

O quadricolor deixa Balneário Camboriú a partir das semifinais do estadual, quando vence o Avaí por 2 a 0 na Arena Joinville. O estádio é utilizado mais duas vezes, contra o Atlético-GO, pela Copa do Brasil, e contra o Santos, em uma partida que teve o mando de campo vendido ao grupo Metrópoles por R$ 720 mil líquidos. A torcida santista ocupou os lugares tradicionalmente destinados aos mandantes naquele 7 de setembro.

Após a final do Catarinense no Gigantão das Avenidas, a casa do Marcílio Dias foi o principal local das partidas do Brusque na Série B. Foram 10 jogos ao todo. Da 17ª à 23ª rodada, o quadricolor teve mais quatro jogos como mandante, desta vez na Ressacada, A mudança ocorreu por conta de pedido da CBF para mudar o local, em função do mau estado do sobrecarregado gramado em Itajaí.

Com a chegada do técnico Marcelo Cabo, o Brusque venceu os dois jogos que fez “em casa”, voltando a Itajaí: 3 a 1 sobre o Vila Nova e 1 a 0 sobre o Amazonas.

Brusque fora do Augusto Bauer

Nas 22 partidas que tiveram público, a média foi de 1.060 torcedores presentes.

O estádio

As reformas do Augusto Bauer iniciaram em fevereiro de 2023, com obras no interior da arquibancada atrás do gol, e seguiram nas estruturas internas do estádio. A última partida do Brusque no local foi o jogo de volta da final da Série C do Campeonato Catarinense, perdido por 2 a 1 de virada para o Amazonas em 22 de outubro de 2023. O público registrado no borderô foi de 3.427 torcedores presentes.

O estádio Augusto Bauer, apelidado de Gigantinho, é a casa do quadricolor desde sua fundação em 1987, com a fusão entre Carlos Renaux e Paysandu. É onde o clube tradicionalmente manda suas partidas. A fusão foi desfeita na segunda metade dos anos 90, e o Carlos Renaux retomou a posse do estádio definitivamente em 2003. Desde então, o Brusque vem sendo locatário do Gigantinho.

