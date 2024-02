O confronto Brusque x Joinville será disputado às 19h deste domingo, 4, no Estádio das Nações, pela quinta rodada do Campeonato Catarinense 2024.

A partida terá transmissão ao vivo com imagens pela MBTV no YouTube. A TV Bruscão transmite com imagens voltadas para a cabine de transmissão.

Na quarta rodada, o Brusque perdeu por 1 a 0 para o Nação na Arena Joinville, enquanto o Joinville empatou em 1 a 1 com o Hercílio Luz no estádio Aníbal Torres Costa, em Tubarão.

Brusque x Joinville em tempo real

Acompanhe a partida com o vídeo da MBTV e o painel com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 18h30.

Marcos do confronto

Primeiro jogo: Joinville 1×0 Brusque (07/02/1988 – Catarinense)

Último jogo: Joinville 0x1 Brusque (26/01/2023 – Catarinense)

Maior vitória: Brusque 3×0 Joinville, Joinville 0x3 Brusque (1998, 2009, 2017 e 2019)

Maior derrota: Joinville 5×0 Brusque (07/08/1996 – Copa Santa Catarina)

Assista agora mesmo!

