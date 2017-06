Brusquense conquista o Miss Brasil Universo Infantil no Rio de Janeiro

Mais uma vez Brusque ganha repercussão nacional. Desta vez foi por meio da beleza de Guédria Gabriely da Silva Érthal, de 9 anos, que foi eleita Miss Brasil Universo Infantil 2017, no sábado, 10, no Novotel Rio de Janeiro Porto Atlântico, no Rio de Janeiro.

Guédria concorreu com mais de 20 candidatas e mesmo com alguns imprevistos e com a pressão psicológica de um concurso deste gabarito, a menina superou as adversidades e trouxe o prêmio para Brusque.

A pequena, que é estudante e mora com os pais no bairro Limeira Baixa, foi superior nos requisitos de beleza, passarela e simpatia. A conquista também só foi possível devido ao apoio de patrocinadores e amigos que colaboraram com a viabilidade da viagem ao Rio de Janeiro.

A maratona de preparação iniciou em abril, logo após a conquista do Miss Santa Catarina Infantil 2017, em Joinville. De lá para cá ela fez ensaios e aulas de reciclagem na Lucky70 Agência de Modelos – local em que fez curso de moda.

Guédria já desfilou para a Colcci, Caramelo e Associação de Micro e Pequenas Empresas de Brusque (Ampebr), além de ser Miss Brusque Infantil em janeiro deste ano, eleita Miss Praias Brasil 2017, em Balneário Barra do Sul e também ter faturado o prêmio Fashion Celebrity, em Curitiba (PR) em fevereiro.

Para a mãe da menina, a cabeleireira Gisele da Silva Erthal, a expectativa era de que a menina ficasse, no mínimo, em segundo lugar. “Mesmo com toda a pressão de um concurso destes, ela estava tranquila”, conta a mãe, que diz que a filha nunca havia chorado, antes e depois de um evento, como neste. “Foi muita emoção. Estamos muito felizes e orgulhosos”, diz.

Com o título, Guédria participará da etapa internacional – do Miss Universo Infantil -, que ocorre em setembro, no Peru.

Mister

A faixa de Mister também veio para Santa Catarina e foi conquistada por Murilo Trainotti Pinheiro, de Rio do Sul.