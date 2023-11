Brusquense é finalista pela quarta vez de prêmio estadual de marketing e vendas

O brusquense Jordan Hang, CMO (diretor de marketing) da JH Marketing, está entre os melhores profissionais de marketing e vendas do ano na 5ª edição do Prêmio Profissional de Marketing e Vendas Antunes Severo da ADVB/SC. O feito, que é histórico, também é inédito pelo número de vezes em que Jordan já esteve entre os finalistas: 4.

A votação, que é popular, permite que qualquer pessoa vote nos profissionais de marketing classificados para a etapa até esta segunda-feira, 20. A premiação reconhece anualmente os profissionais que tiveram as ideias mais inovadoras e estratégias que contribuíram diretamente para o desenvolvimento das empresas catarinenses.

A votação acontece pelo site da entidade e o anúncio do vencedor ocorrerá no dia 27 de novembro, em Florianópolis, no Lira Tênis Clube, junto a cerimônia do Prêmio Top de Marketing e Vendas.

ADVB/SC

Fundada em 1984, a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing de Santa Catarina (ADVB/SC) é uma entidade civil sem fins lucrativos que presta apoio e incentiva a formação e o desenvolvimento de dirigentes de Marketing e Vendas no estado.

Essa formação ocorre por meio de cursos, conferências, seminários, e premiações.

