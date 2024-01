Brusquense fica em quarto lugar no vestibular da Universidade Federal do Paraná

A brusquense Camille Manfrini Possamai, de 19 anos, ficou em quarto lugar na lista dos aprovados do vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Camille estudou o Ensino Médio no Colégio São Luiz e prestou vestibular e Enem nos três anos da escola. Ela conta que, apesar de fazer a prova todos os anos, ainda não tinha sido aprovada.

“Até o 9º ano estudei no Dom João Becker e então consegui uma bolsa para estudar no São Luiz. Dali em diante muitas portas se abriram. Mas foi em 2023 que sentei com a minha família para dizer que queria fazer Medicina. Era muito caro fazer cursinho em Florianópolis, então fiz aulas on-line”.

Rotina de estudos

Camille conta que, mesmo estudando em casa, era como se estivesse em um cursinho presencial, pois sua rotina de horários era toda programada.

“O processo envolve muita disciplina. Tive que abdicar de muita coisa e ter foco para evoluir onde eu estava errando. Foi um ano de muita evolução”.

No final de 2023, ela fez o Enem e prestou o vestibular para UFSC e UFPR. Ela passou na UFSC para o segundo semestre e na UFPR.

“Agora é seguir meu sonho”

Na Universidade do Paraná, Camille ficou em segundo lugar na lista dos aprovados em Medicina e em quarto lugar no geral. Ela conta que quando viu o nome dela na lista sentiu um grande alívio.

“Foi a maior festa aqui em casa. A sensação é maravilhosa, porque até sair o resultado eu fiquei me perguntando se tinha passado. É um peso que sai das costas. Agora é ir para a faculdade e seguir meu sonho de mudar o mundo”.

Após pensar em qual Universidade estudar, Camille escolheu a UFPR. “Ainda estou no processo de mudança. É uma loucura mudar de estado”, conta entusiasmada.

