O zagueiro João Cipriano foi contratado em definitivo pelo Apoel, de Nicósia, capital do Chipre. Aos 21 anos, o brusquense tem seu vínculo prorrogado até 2028. No primeiro semestre, ele esteve emprestado pelo Fluminense, mas o clube cipriota fez a opção de compra.

Durante o período de empréstimo, Cipriano atuou por poucos minutos em dois jogos, contra o Omonia Nicósia e o Pafos, e foi campeão do Chipre ao fim da temporada. O técnico do Apoel, o português Ricardo Sá Pinto, ex-Vasco, não teve o contrato renovado. Para seu lugar, veio o espanhol David Gallego, do Anorthosis Famagusta, sexto colocado na temporada anterior.

O Apoel passou a maior parte da pré-temporada na Sérvia e Cipriano atuou tem todos os três amistosos até aqui, contra Spartak Subotica (2×1), Novi Pazar (2×2) e Radnicki (1×1). Contra o Novi Pazar, em 4 de julho, o brusquense foi titular, fazendo a assisência para o primeiro gol e marcando o segundo de sua equipe. Também foi titular contra o Radnicki, na última terça-feira, 9.

João Cipriano tem passagem pelo Red Bull Bragantino e pela base de Criciúma e Fluminense. No Apoel, o zagueiro tem a companhia de outros brasileiros: o lateral-esquerdo Vitor Meer (ex-Corinthians) e os pontas Gabriel Maioli (ex-São Paulo) e Marquinhos (ex-Cuiabá)

A temporada no Chipre deve começar em agosto, mas o Apoel já tem compromissos em julho, pela segunda fase preliminar da Champions League. A equipe enfrenta o vencedor de Ordabassy, do Cazaquistão, e Petrocub Hîncești, da Moldávia. O jogo de ida está marcado para a próxima terça-feira, 23.

Assista agora mesmo!

Difícil de aprender, cinquì perde popularidade em Botuverá e corre risco de extinção: