Dois brusquenses participaram, neste sábado, 4, e neste domingo, 5, do Trifecta Weekend 2024, evento de corridas de obstáculos da Spartan Race, o principal circuito do segmento no mundo. As competições foram realizadas em Valdivia de Paine, no departamento de Maipo, no Chile, com mais de 1 mil atletas de diversos países da América, incluindo Argentina, Colômbia, Peru, México e Estados Unidos.

Rafael Lang e Josué Ledra disputaram três provas:

– Beast: 21km, com 31 obstáculos e média de 1 mil metros de altimetria; realizada no sábado, 4.

– Super: 10km, com 29 obstáculos e média de 400 metros de altimetria; realizada no domingo, 5.

– Sprint: 5km, com 22 obstáculos e média de 70 metros de altimetria; realizada no domingo, 5.

Lang, de 36 anos, foi campeão na prova Super de sua categoria 35-39 anos e o oitavo colocado no geral masculino entre 185 competidores, finalizando em 1h01min35s.

“Mais uma vez desenvolvi bem na corrida, forçando nas subidas e desta vez [diferente da prova de 21km], graças a Deus, não tive câimbra. Segui sempre perto do oponente que ficou em primeiro na prova de 21km. Nos últimos 2km, na parte de descida, ultrapassei ele, chegando em um dos últimos obstáculos que era de força em suspensão, pendurado. Pude me manter bem no restante da descida e finalizei a prova”, comenta.

Disputando o Beast, foi o sexto colocado no geral masculino e o segundo na categoria, com 2h01min54. No Sprint, obteve o segundo lugar na categoria e o 11º no geral masculino, com 28min18s.

Aos 28 anos, Ledra disputou sua primeira competição fora do Brasil. Fechou o Beast em 2h35min13, obtendo a terceira colocação na categoria 25-29 anos, a 32ª no geral masculino (de 125 participantes).

No Super, foi o quarto colocado na categoria, e o 32º no geral masculino. Finalizou a prova em 1h11min33. No Sprint, foi o sexto da categoria e 39º no geral masculino de 152 participantes, com 33min04.

“Foi uma experiência incrível, sempre tive o sonho de correr fora do Brasil, e esse ano deu certo. Correr em um clima totalmente diferente do Brasil foi bem desafiador. Os obstáculos foram diferentes das provas daqui, eram competidores de vários países, foi bem desafiador”, comenta Ledra.

