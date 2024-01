Cadastro para transporte universitário começa a ser realizado em Brusque

Os estudantes que fazem uso do transporte universitário oferecido pela Prefeitura de Brusque devem realizar a renovação de sua carteira ou solicitar a criação de uma nova, caso sejam usuários pela primeira vez.

Todo o procedimento, tanto para renovação quanto para novos cadastros, deve ser efetuado on-line acessando este link.

No site, é necessário anexar os seguintes documentos: CPF e RG, foto 3×4, comprovante de residência, e, caso o imóvel seja alugado, é preciso apresentar o comprovante de aluguel. Além disso, também deve-se fornecer o comprovante da grade curricular e, se possuir, o comprovante de bolsista.

Mesmo para a renovação, é obrigatório anexar todos os documentos, visando a atualização cadastral. Todos os arquivos devem ser enviados em formato PDF, com exceção da foto 3×4, que deve estar em formato PNG/JPG ou JPEG.

Cadastros incompletos não serão aceitos. Embora não haja uma data limite para a entrega dos documentos, as novas carteiras e as renovações serão processadas de acordo com a ordem de recebimento dos cadastros. A carteirinha é essencial para utilizar o transporte universitário, e o estudante que não possuir não poderá embaracar.

Assim que estiver pronta, a equipe do Transporte Universitário enviará uma mensagem via WhatsApp para o número cadastrado, informando sobre a disponibilidade para retirada. Os passes do primeiro mês podem ser retirados no mesmo dia, de forma gratuita.

A emissão de novas carteirinhas ou a renovação é regida pelo regulamento existente, que segue as mesmas premissas de 2023, e pode ser conferido nete link.

Para estudantes da Unifebe, não é preciso emitir carteirinha, mas é preciso retirar os passes na sede do Transporte Universitário, que fica localizado em uma sala dentro do Terminal Urbano.

Confira as linhas e horários oferecidos:

O ponto de saída de todas as linhas do Transporte Universitário é no Terminal Urbano de Brusque, na parte externa.

Itajaí:

Matutino

Saída: 06h35 e 06h50

Retorno: 11h45 e 12h25

Vespertino

Saída: 12h30

Retorno: 18h35

Noturno

Saída: 17h40, 17h50 e 18h10

Retorno: 22h, 22h20 e 22h30

Balneário

Matutino

Saída: 06h45

Retorno: Terminal Urbano de Balneário: 12h25; Univali BC: 12h35

Vespertino

Saída: 12h30

Retorno: Univali BC: 18h05

Noturno

Saída: 17h35

Retorno: Univali BC: 22h; Uniavan: 22h15

Blumenau:

Matutino

Saída: 06h

Retorno: Fameblu: 11h20; UFSC: 11h50; Furb 2: 12h05; Furb 1: 12h10

Vespertino

Saída: 12h20

Retorno: UFSC: 17h50; Furb 2: 18h05; Furb 1: 18h10

Noturno

Saída: 16h10

Retorno: UFSC: 22h; Furb 2: 22h10; Furb 1: 22h15

Unifebe:

Saída: 18h, 18h05, 18h10 e 18h20

