Cadáver é encontrado boiando no rio Itajaí-Açu, em Blumenau

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quarta-feira, 3, boiando no rio Itajaí-Açu, em Blumenau. Ele foi avistado por volta das 7h30 na rua São Bento, próximo ao Anel Viário Norte, na altura do bairro Vorstadt. Não foi informada identidade da vítima.

A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Científica foram acionadas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar usou uma moto aquática e realizou o resgate e o reboque do corpo. A equipe do caminhão, então, efetuou a extração do rio, por intermédio do porto de uma empresa de processamento de areia, localizada na rua República Argentina.

Segundo os bombeiros, o corpo era de um homem adulto e jovem. Ele tiha cabelo escuro, vestia uma camiseta branca da marca Vans e calça jeans.

A Polícia Científica foi até o local para recolher o corpo. Ela também fará a identificação do homem e a apuração da causa da morte.

