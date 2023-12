Câmara aprova lei que incentiva empresas de Brusque a implementarem creches

Os vereadores de Brusque aprovaram em primeira votação nesta terça-feira, 12, o Programa de Incentivo de Creches nas Empresas (Pice), voltado às empresas privadas que tenham interesse em construir e adequar espaço, em imóvel de sua propriedade, para atendimento de creche, direcionado às crianças que sejam residentes na cidade.

O texto é de origem do Executivo e foi aprovado por unanimidade entre os vereadores presentes. A prefeitura espera que, com a iniciativa, consiga diminuir a fila de espera das creches, que tem 1.490 crianças atualmente. São 623 crianças aguardando vaga para o berçário I (6 a 11 meses), 355 crianças para o berçário II (1 a 2 anos), 358 crianças para o infantil I (2 a 3 anos) e 154 crianças para o infantil II (3 a 4 anos).

Regras do programa

Para participar, as empresas terão que comprovar que têm capacidade financeira e direito real sobre o local onde pretendem construir e/ou implementar a creche.

As empresas interessadas deverão apresentar o projeto da edificação onde pretendem construir ou reformar e o cronograma de execução, que devem seguir diretrizes da Secretaria de Educação. As crianças que frequentarão a creche não necessariamente precisam ser filhos de funcionários daquela empresa.

De acordo com a lei, os custos de instalação e manutenção dos serviços da creche, inclusive com a contratação de servidores, será arcado pelo município, enquanto os custos com a manutenção estrutural do local serão de responsabilidade da empresa.

A empresa que aderir ao programa ainda vai receber isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), na exata proporção do imóvel onde se situa a creche.

Caso a empresa deseja rescindir os serviços de creche estabelecidos no seu imóvel, deverá informar com um ano de antecedência.

Elogios ao projeto

O vereador Deivis da Silva (MDB) elogiou a proposta e destacou dois exemplos que já existem na cidade, nas Irmãos Fischer e na FIP, e que, na sua opinião, são cases de sucesso. “Esse projeto é muito importante para amenizar o problema das filas nas creches. É um benefício muito bacana para o município e também ajuda as empresas, que demonstram sua preocupação social”.

Na mesma linha, Jean Dalmolin (Republicanos) celebrou o projeto e destacou que a criação de vaga de creches é uma prioridade do município. “Com a aprovação desta proposta, vai ajudar muitos moradores, principalmente nos bairros Bateas e Volta Grande”.

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: