Câmara de Brusque aprova pagamento de gratificação por produtividade para servidores de duas áreas da prefeitura

A Câmara de Brusque aprovou nesta terça-feira, 2, de forma unânime e em regime de urgência, dois projetos que criam gratificação por produtividade para servidores de duas áreas da prefeitura. Os projetos são de origem do Executivo.

Os servidores que poderão receber as gratificações são do Departamento de Vigilância Sanitária e do Setor de Tributação.

Nos dois casos, o cálculo do valor da gratificação para os servidores vai levar em consideração a obtenção de pontos de produtividade pelo servidor no desempenho de atividades operacionais dos departamentos.

Os secretários de Saúde e de Fazenda e Gestão Estratégica vão nomear, por portaria, três servidores efetivos lotados nas pastas para composição do Grupo de Acompanhamento da Gratificação por Produtividade. Eles deverão efetuar o acompanhamento dos trabalhos para avaliar o cumprimento das metas estabelecidas, para fins de pagamento da gratificação.

