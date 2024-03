Câmara de Brusque aprova reajuste aos servidores, sem auxílio-alimentação para os vereadores

Os vereadores aprovaram nesta terça-feira, 26, por unanimidade, o reajuste e também o pagamento de R$ 950 em auxílio-alimentação aos servidores da Câmara de Brusque. Os parlamentares não receberão esse benefício.

Na semana passada, eles haviam rejeitado o texto, que foi alvo de críticas das entidades empresariais, por seis votos contrários e quatro a favor, além de quatro abstenções. O projeto inicial incluía o pagamento do vale-alimentação também aos vereadores.

Os parlamentares receberão apenas a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), no valor de 3,86%. Os servidores receberão, além disso, mais 1% de reajuste. Nenhum vereador se manifestou na discussão do projeto.

Assista agora mesmo!

Bombeira sofre fratura no pé, enquanto salva mulher que se afogava no rio Itajaí-Mirim, em Brusque: