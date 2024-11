Câmara de Brusque homenageia empresa Espiral Molas e família Rudolfo, do Águas Claras

A Câmara de Vereadores de Brusque entregou nesta terça-feira, 12, duas comendas, à empresa Espiral Molas e aos herdeiros da família Rudolfo, do Águas Claras.

Mário Cesar Fischer, sócio, recebeu a comenda do Mérito Empresarial representando a Espiral Indústria de Molas Ltda, que fica no Bateas, pelo aniversário de 25 anos de atividades. A iniciativa da homenagem é de Jean Pirola (PP).

A atuação da empresa engloba praticamente todos os segmentos de molas, com aplicações nos setores agrícola, agroindustrial, alimentício, eletroeletrônico, metalmecânico, têxtil, de iluminação e de equipamentos em geral. Mário agradeceu aos vereadores pela homenagem e fez os votos de um bom 2025.

Eliseu Rudolfo recebeu a comenda do Mérito Municipal representando os herdeiros de João Batista Rudolfo pelo papel essencial desempenhado no desenvolvimento e prosperidade do bairro Águas Claras. A homenagem foi feita por iniciativa de Rodrigo Voltolini (PSDB).

A trajetória da família começou em 1860, quando João Batista, nascido em 1840, na Alemanha, chegou ao Brasil navegando pelo rio que, à época, era conhecido como Ribeirão Águas Claras. Foi ele quem conquistou as terras que formam grande parte do bairro, deixando um legado que continua a impactar a comunidade até os dias de hoje.

Ao longo dos anos, os descendentes da família contribuíram de maneira significativa e diversificada para o crescimento econômico, social e cultural da região.

