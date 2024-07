A Appel Home, empresa pioneira na fabricação de toalhas em Brusque, apresenta sua mais nova coleção para 2024, a Caminhos do Tempo. Inspirada por cenários criados com inteligência artificial, a coleção explora novos territórios, unindo tecnologia à herança tradicional.

Atualmente listada entre as dez maiores fabricantes de toalhas do país, a Appel Home oferece um catálogo completo com mais de 500 produtos nos setores de cama, mesa e banho. As peças são comercializadas através do setor de vendas internas e dos mais de 40 representantes espalhados pelo Brasil.

“Essa coleção foi idealizada no segundo semestre do ano passado com um propósito especial em mente. Com a empresa prestes a completar 50 anos em 2025, decidimos contar um pouco da nossa história e dos nossos processos através de fotos e vídeos que destacam nossos produtos. Queríamos mostrar nossa tradição na fabricação de toalhas”, conta Rafael Appel, diretor da empresa.