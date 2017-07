Campanha da Acibr incentiva uso do Boletim de Ocorrência Online

A Delegacia Eletrônica é um serviço prestado pela Polícia Civil de Santa Catarina, disponibilizado aos cidadãos por meio de uma página na internet, 24 horas por dia, o que possibilita fazer o registro de ocorrências, sem a necessidade de deslocamento até uma Delegacia de Polícia.

Mas apesar da facilidade em acessar o serviço, a quantidade de pessoas que o utiliza ainda é baixa. E com o objetivo de incentivar o seu uso, a Associação Empresarial de Brusque (Acibr) iniciou uma campanha de divulgação do Boletim Online.

De acordo com o presidente da entidade, Halisson Habitzreuter, o número de ocorrências cadastradas nem sempre reflete a realidade, já que muitas pessoas deixam de registrar o BO. “Essa campanha em prol do uso do Boletim Online, além de buscar a conscientização da população, visa garantir que tenhamos dados cada vez mais próximos da realidade, pois sempre que vamos pleitear melhorias na área de Segurança Pública, somos confrontados com as estatísticas”, diz.

Para ele, ainda é grande o número de cidadãos que deixa de fazer o BO por ser trabalhoso se deslocar até a delegacia, ou por não acreditar que seu problema vai ser solucionado. Paralelo à divulgação do serviço em suas mídias sociais e anúncios institucionais nos meios de comunicação, a Acibr disponibiliza o acesso para a página da Delegacia Eletrônica em seu site.

“Queremos dar ênfase a facilidade que é fazer o BO sem sair de casa, por meio do site da Associação Empresarial ou da Polícia Civil. Mas, vale observar, que a campanha não é só no sentido de incentivar o uso do Boletim Online. Também precisamos conscientizar a comunidade da importância de registrar todas as ocorrências, seja a distância ou de forma física. As pessoas precisam ter o hábito de fazer o BO, mesmo em casos considerados simples, para que tenhamos números que representam a real situação de nossa cidade”, completa o presidente da Acibr.

Parceria

A iniciativa da Associação Empresarial em promover a campanha é elogiada pelo delegado regional de Polícia Civil em Brusque, Fernando De Faveri. “Sabemos que a Delegacia de Polícia é um órgão com alta movimentação e por meio do Boletim Online, as pessoas podem fazer o registro em suas casas, pelo computador ou celular”.

“Acreditamos que essa facilidade, motive as pessoas a registrarem mais ocorrências, fazendo com que a estatística seja melhor alimentada, e ao final dos balanços mensais de crimes, vamos ter um reflexo real do que está ocorrendo”, considera o delegado.

O comandante da Polícia Militar de Brusque, Moacir Gomes Ribeiro, enaltece a necessidade de utilizar a tecnologia como aliada e avalia o serviço como essencial. “O Boletim Online é outra ferramenta que vem para ajudar. Ele agiliza o atendimento à comunidade, o andamento dos inquéritos, e os processos a serem feitos. Ajuda inclusive, a diminuir o serviço burocrático e otimiza o trabalho dos servidores que passam a ter mais tempo para se dedicar ao serviço operacional”, observa o representante da PM.

Boletim Online

www.delegaciaeletronica.sc.gov.br

www.acibr.org.br

Ocorrências que podem ser registradas à distância:

– Acidente de trânsito sem vítima

– Perda de documentos e/ou objetos

– Recuperação de documentos e/ou objetos

– Ameaça, calúnia, injúria e difamação

– Furto e roubo

– Danos causados por fenômenos naturais

– Denúncia anônima