O Campeonato de Futebol Amador de Brusque terá 12 equipes participantes e começa em 9 de março, conforme as definições do congresso técnico realizado na noite desta terça-feira, 20, na Arena Brusque. Quartas de final e semifinais voltarão a ser disputados em ida e volta. O Vidraçaria Azaléia defende o título, mas desta vez sem o combinado com o Santos Dumont.

A competição terá dois grupos de seis equipes cada, com as partidas ocorrendo dentro do grupo. Ou seja, é diferente das edições mais recentes, quando a primeira fase tinha confronto entre Grupos A e B.

As quatro melhores equipes de cada grupo se classificam às quartas de final (1ºA x 4ºB, 2ºA x 3ºB, 1ºB x 4ºA, 2ºB x 3ºA), que serão disputadas em ida e volta, assim como as semifinais. Em 2023, estas fases tiveram confrontos em jogos únicos. A final segue tradicionalmente em jogo único. Em caso de empate no mata-mata, haverá disputa de pênaltis.

Grupo A

Abresc/JK Motos

Mecânica do Japa

Limeira Baixa

Empatia

Sem Futuro/Ponta Russa

Nova União

Grupo B

Vidraçaria Azaléia/América

Orlando

Resenha FP

Santos Dumont/Lojas Simon

Vila Nova

Sete de Setembro

A ordem dos jogos da primeira fase será sorteada pelo sistema do site da Fundação Municipal de Esportes (FME). Portanto, definições de dia e horário das partidas ainda serão feiras

O atual campeão, Vidraçaria Azaléia e a vice-campeã, Abresc foram cabeças-de-chave. No congresso técnico desta terça-feira, 20, apenas o Limeira Baixa não esteve presente.

Mudanças nas equipes

Em comparação com os 11 participantes de 2023, a lista de 2024 teve a saída de Angelina, Tigres e Verrückt. Entraram Empatia, Sem Futuro/Ponta Russa, Sete de Setembro e o Santos Dumont, que no ano passado jogou em combinado com o América, formando a Vidraçaria Azaléia. O Sete de Setembro também retorna, após sua última participação em 2022.

Premiação

Cada equipe contribuiu com R$ 1 mil para formar uma premiação total de R$ 12 mil a ser distribuída entre os quatro primeiros colocados. Contudo, se até 7 de março às 17h algum time não tiver efetuado o pagamento, os que já tiverem contribuído terão suas partes devolvidas.

A distribuição está assim prevista:

Campeão: R$ 6 mil

Vice-campeão: R$ 3 mil

3º colocado: R$ 2 mil

4º colocado: R$ 1 mil

Assista agora mesmo!

O que motivou mudança de padroeiro na capela do bairro São Pedro | Templos de Guabiruba: