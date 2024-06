O Campeonato de Futsal Masculino de Botuverá começa nesta quarta-feira, 26, com a realização de três partidas no Ginásio do Imigrante. Esta edição tem 15 equipes divididas em dois grupos, contando com 57 partidas, inclusindo a grande final, prevista para 31 de agosto. O Primos Móveis é o atual campeão, e o Figueira B, o vice.

A partida de estreia é entre Bar de Munique e Figueira B, às 19h. Um dos responsáveis pelo atual vice-campeão é Alesc Venzon, que adianta algumas mudanças na equipe. Há uma “inversão” nos times B e A do ano passado.

“Agora, o time B do ano passado irá ser o time A. Serão dois times de nome Figueira, sendo os veteranos no time e os mais jovens no time A”, comenta, destacando também que alguns dos jogadores que estavam no time A do ano passado permanecem no time A deste ano.

O objetivo dos times do Figueira é buscar o título, mas Venzon prega respeito. “Temos confiança nos dois times. Mas jamais podemos subestimar as outras equipes. Pois todos estão em busca do título.”

O atual campeão, Primos Móveis, também tem mudanças. Em 2024, atua em combinado com parte do Los Bandoleiros. O time está inscrito como Primos Móveis/Los Bandoleiros. O motivo é a chegada do técnico Fernando Bianchezzi, o Tchuco, com alguns jogadores da outra equipe.

“Faço parte do Los Bandoleiros no futebol de campo, e um jogadores vieram com a gente. Por isso a mudança no nome”, explica, destacando que o time Los Bandoleiros continua, e está no mesmo grupo.

Em relação ao ano passado, o time perde o pivô Frank e o goleiro Kalb, que foram para o Gabiroba, além de Frank, que reforça o Figueira. Chegaram cinco reforços. “Jogadores bons, que vão ajudar muito a equipe”, comenta o técnico.

“Neste ano, nosso time está num bom nível, mas além de um nível bom, tem que estar num dia bom. Algumas equipes são fortes e vêm bem todos os anos. Os dois do Figueira, Gabiroba, times que sempre chegam bem. Os outros também sempre vêm com alguns destaques e todo ano aparece um time se destacando”, avalia Tchuco.

Quarta-feira, 26/06

19h – Bar de Munique x Figueira B

20h – Futsal Gabiroba x Sessenta

21h – Grêmio Lageado x Brasil BT

Sábado, 29/06

18h – Gabiroba x Ourífico

19h – Areia Baixa x Grêmio

20h – Primos Móveis/Los Bandoleiros x Figueira

21h – Galaxi Futsal x Los Bandoleiros

Fórmula de disputa

São 15 equipes divididos em dois grupos. Os times se enfrentam dentro do próprio grupo. Os quatro melhores de cada passam às quartas de final. Todas as fases de mata-mata são em jogos únicos. A final está prevista para 31 de agosto, um final de semana antes da tradicional Festa Bergamasca.

Grupo A

– Figueira “B”

– Ourífico

– Gabiroba “A”

– Sessenta

– Bar de Munique

– Grêmio Lageado

– Brasil BT

– Futsal Gabiroba

Grupo B

– Primos Móveis

– Los Bandoleiros

– Juventude

– Grêmio

– Areia Baixa

– Figueira “A”

– Fênix

Feminino

O Campeonato de Futsal Feminino foi disputado de 6 de abril a 1º de junho. O Ourinho conquistou o título, vencendo o Império nos pênaltis.

Sênior Masculino

O Campeonato de Futsal Sênior foi disputado de 3 de abril a 22 de maio. O Figueira foi campeão, vencendo Los Cubanos na final.

