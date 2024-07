Carlos Renaux empata com o Guarani em Palhoça e perde classificação direta às semifinais

O Carlos Renaux empatou em 1 a 1 com o Guarani de Palhoça na tarde deste domingo, 21, no estádio Renato Silveira, pela nona e última rodada da primeira fase da Série B do Campeonato Catarinense. Uederson abriu o placar na segunda etapa, mas os donos da casa empataram com Juan Matos.

Com o resultado, o Renaux cai uma posição e não se classificou direto às semifinais. Vai jogar a segunda fase contra o Camboriú, sendo mandante no jogo de volta. Santa Catarina e Caravaggio já são semifinalistas, enquanto o Guarani está rebaixado.

Primeiro tempo

Aos 23 minutos, Brayan Kruger recebeu na grande área, chutou colocado e a bola bateu na trave, à esquerda de Denison. Foi a principal chance do primeiro tempo. Dez minutos depois, Jeffinho cobrou bem uma falta de longe e forçou Lucas Alves a fazer ótima defesa.

Segunda etapa

O Guarani ficou sem um jogador aos 25 minutos do segundo tempo. Em contragolpe do Renaux, Lucas Rocha fez belo passe para Belém, que entraria sozinho na grande área. O lateral Yan Santos cometeu a falta por trás e levou o cartão vermelho direto. Na cobrança, Jefinho chutou firme e a bola passou muito perto, à direita de Lucas Alves.

Aos 30, o tricolor foi salvo pela trave. O Guarani precisava vencer para não cair. Thiago Cunha fez o passe para Gustavo Alexandre, que bateu colocado, de primeira. A bola explodiu no travessão, pertinho da gaveta. Aos 32, Thiago Cunha avançou, cortou para dentro e, da entrada da área, soltou a bomba, que passou perto do gol.

Gols

Logo depois, aos 33, o Renaux balançou as redes. Belém recebeu na direita e cruzou na medida para Uederson, que cabeceou bonito, no canto, para abrir o placar.

O Guarani arrancou o empate aos 36. Deniro chutou rasteiro, de longe, e a bola chegou até Juan Matos, que completou para o gol em posição duvidosa: 1 a 1.

Minutos finais

Precisando de mais um gol para evitar a queda, o Guarani nem parecia ter um jogador a menos. Pressionava o Renaux de todo jeito que podia. Mas, aos 46, o time brusquense quase fez o segundo gol, num bate-e-rebate dentro da área após cobrança de falta.

No último lance, após falta obtida por Jeffinho em contra-ataque, a cobrança parou num perde-e-ganha até chegar a Jeffinho, no lado esquerdo da área. Ele bateu cruzado, ninguém acompanhou e a bola saiu pela linha de fundo.

Próximo jogo

O Carlos Renaux enfrenta o Camboriú na segunda fase do Campeonato Catarinense, com data e horário a serem confirmados. O Guarani está rebaixado para a Série C de 2025 junto com o Atlético Catarinense.

Guarani 1×1 Carlos Renaux

Campeonato Catarinense – Série B

9ª rodada

Domingo, 21 de julho de 2024

Estádio Renato Silveira, Palhoça

Guarani: Lucas Alves; Yan Santos, PC, Roger Deniro, Morassi; Berg, Gustavo Alexandre; Yury, Gabriel Amorim, Thiago Cunha; Brayan Kurger.

Técnico: Sérgio Ramirez

Carlos Renaux: Denison; Belém, Diogo, Murilo, Jonathan; Lucas Rocha, Kássio; Raphael Soares, Doda, Jeffinho; Uederson.

Técnico: Sílvio Criciúma

Gols: Uederson; Juan Matos

Arbitragem: Igor da Silva Albuquerque, auxiliado por Thiaggo Americano Labes e Gizeli Casaril.

Quarto árbitro: Everton Schilling

