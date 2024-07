Carlos Renaux enfrenta o Metropolitano em Balneário Camboriú

O Carlos Renaux enfrenta o Metropolitano às 21h desta quinta-feira, 11, no Estádio das Nações, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Catarinense. A equipe brusquense ocupa o quarto lugar e precisa da vitória para terminar a rodada na vice-liderança. É a terceira partida do tricolor sem o estádio Augusto Bauer à disposição.

Após a pesada derrota por 3 a 0 para o líder Santa Catarina, o Renaux precisa vencer para voltar à vice-liderança. Os dois melhores da primeira fase passam direto às semifinais da competição e garantem vaga na Copa Santa Catarina do próximo ano.

Para a partida, o Renaux não terá o lateral-direito Biel Potiguar, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Murilo Gabriel, Lucas Rocha e Wendel Bahia estão pendurados.

O jogo tem transmissão ao vivo da FCF TV.

