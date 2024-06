O Carlos Renaux enfrenta o Santa Catarina às 15h deste domingo, 30, no estádio Alfredo João Krieck, em Rio do Sul, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Catarinense. A partida coloca o Vovô, vice-líder da competição, diante do primeiro colocado. Uma vitória pode encaminhar a classificação no G-6, abrindo até sete pontos de vantagem faltando três rodadas por disputar.

Não há desfalques por lesão no Vovô. Quatro jogadores estão pendurados: o lateral-direito Biel Potiguar, o zagueiro Murilo, o volante Lucas Rocha e o atacante Wendel Bahia.

Ainda invicto em 2024, o Renaux acumula duas vitórias e três empates, com cinco gols marcados e um único sofrido. A defesa só foi vazada na primeira rodada da competição, diante do Atlético Catarinense, em Criciúma.

Do outro lado, o Santa Catarina também está invicto, com quatro vitórias e um empate. A equipe de Rio do Sul busca uma vitória para ficar ainda mais perto de garantir um dos dois primeiros lugares. Líder e vice-líder da primeira fase se classificam direto às semifinais,. a fase decisiva pelo acesso.

Após a partida em Rio do Sul, o Renaux enfrenta o Metropolitano, em 7 de julho, domingo, às 15h. A diretoria tricolor tem esperança de que o jogo seja o primeiro realizado no Augusto Bauer após a reforma iniciada em 2023. Nesta Série B estadual, o Carlos Renaux já foi mandante em Itajaí e em Balneário Camboriú.

Santa Catarina x Carlos Renaux tem transmissão no YouTube da Federação Catarinense de Futebol.

