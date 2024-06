O Carlos Renaux enfrenta o Juventus às 15h deste domingo, 16, no estádio João Marcatto, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Catarinense. A partida tem transmissão da FCF TV ao vivo.

O tricolor segue no terceiro lugar, com cinco pontos, três gols marcados e a defesa menos vazada da competição: um gol sofrido. Está à frente do Moleque Travesso por conta do saldo de gols.

O Juventus venceu o Caravaggio na estreia, por 3 a 2, e vem de empates com Guarani, em Palhoça, e Metropolitano, em casa.

Desde o retorno ao futebol profissional, Renaux e Juventus se enfrentaram uma única vez. Em 1º de julho do ano passado, empataram em 1 a 1 no Augusto Bauer. Elton abriu o placar para o Vovô e Luciano deixou tudo igual.

