O Carlos Renaux volta a campo pelo Catarinense Série B às 15h deste domingo, 9, contra o Tubarão, no estádio Domingos Silveira Gonzales. A partida é válida pela terceira rodada da competição e tem transmissão da FCF TV.

A equipe comandada pelo técnico Sílvio Criciúma é a atual terceira colocada da competição, após o empate em 1 a 1 com o Atlético Catarinense na estreia e a vitória por 2 a 0 sobre o Camboriú.

O Tubarão retorna à Série B estadual após ter conquistado o título da terceira divisão em 2023. Perdeu para o Santa Catarina em Rio do Sul na estreia e empatou em 1 a 1 com o Metropolitano em casa na segunda rodada.

As equipes se enfrentaram três vezes em jogos oficiais. Em 2021, o Renaux empatou em 1 a 1 fora de casa perdeu por 3 a 2 no Augusto Bauer. Em 2022, venceu por 3 a 0 em Tubarão, com gols de Vitor Xavier, Alex Bruno, Arouca.

Assista agora mesmo!

Além do bergamasco: dialeto da região do Tirol, na Itália, ainda é falado em Botuverá: