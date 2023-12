Carro cai em ribanceira e fica preso em cerca no Rio Branco, em Brusque

Um homem de 31 anos caiu com seu carro em uma ribanceira de seis metros de altura na noite desta quarta-feira, 20, na rua Ernesto Bianchini, no Rio Branco, em Brusque. O acidente aconteceu por volta de 20h50 e o veículo ficou preso em uma cerca.

O veículo envolvido no acidente é um Ford Ka, com pacas de Brusque. Ao chegarem no local, os bombeiros encontraram o motorista fora do veículo e ileso.

Os socorristas trabalharam na estabilização do veículo e na retirada até chegada do serviço de guincho particular, vindo de Guabiruba.

Assista agora mesmo!

MINI PANETONES FIT: UMA DELÍCIA NATALINA SEM AÇÚCAR: