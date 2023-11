Um carro colidiu contra um poste no bairro Steffen, em Brusque, no fim da tarde do domingo, 19. O acidente aconteceu na rua Blumenau por volta das 18h50.

O Corpo de Bombeiros informou que atendeu a ocorrência, que foi sem gravidade. Não foram divulgadas mais informações sobre o acidente.

Assista agora mesmo!

Idolatria a Zico e Ayrton Senna leva japonês a conhecer e formar família em Brusque: