Carro tomba após bater em outros veículos no Primeiro de Maio, em Brusque

Um carro tombou na tarde desta quinta-feira, 23, na Avenida Primeiro de Maio, em Brusque. O incidente ocorreu por volta das 14h25. O veículo envolvido é uma Ecosport com placas do Mercosul, e um homem estava ao volante.

Segunda uma testemunha o motorista do carro chegou a ser removido. Ele apresentava ferimentos e estava em estado de choque. Antes de tombar no meio da via, o carro colidiu com outros dois veículos.

Mais detalhes ainda não foram divulgados.

Notícia em atualização

