Casa SC Decor traz tendências 2024 e atrai brusquenses em busca de móveis e decoração

Com soluções sofisticadas e trazendo o que há de mais tecnológico no mercado, começou nesta quinta-feira, 2, a 19ª edição da feira de móveis e decorações Casa SC Decor, no Pavilhão da Fenarreco, em Brusque. A programação segue até domingo, 5, com entrada no valor de R$ 6.

Nesta edição, o evento trouxe novidades no designer de camas, sofás e mesas de jantar. Há opções para todos os gostos, além de objetos decorativos e materiais para reforma ou construção de casas.

Nos quatro dias de feira será possível encontrar produtos como: móveis de decoração, móveis de demolição e industrial, acabamento, tapetes, cortinas, papel de parede, quadros decorativos, colchão, estofados, arquitetos e designer de interiores, móveis para área externa, portas, salas de jantar, cadeiras, estofados, poltronas, além de muitas novidades e lançamentos.

O casal Nilton VIsconte, de 62 anos, e Analita, 60, visitaram pela primeira vez a feira de imóveis. Eles estão decorando a própria casa, que fica no bairro São Pedro. Interessados em peças diferentes, se surpreenderam com a variedade de produtos.

“A gente deu uma boa olha em tudo e vimos muita coisa legal para a reforma da casa. Estamos buscando algo diferenciado para a gente ter na nossa casa”, disse Analita, empolgada com as infinitas possibilidades de decoração.

Desconto nos preços

O vendedor de colchões, Vinícius Cury, conta que os móveis de alta qualidades chamam a atenção dos clientes, mas o preço diferenciado na feira também é um fator importante para que o produto saia do Pavilhão da Fenarreco direto para a casa dos brusquenses.

“Nós trabalhamos com uma gama bem variada de produtos. As pessoas estão em busca disso, de camas de qualidade tecnológica e, dependendo do volume de venda, a gente consegue uma tabela diferenciada com um produto de linha alta com preço compatível no mercado com descontos de 45% e até 50%”, contou o vendedor.

Um dos organizadores e responsável pelo marketing da feira, Jean Silva, conta que nesta edição, alguns produtos estão sendo lançados exclusivamente na Casa SC Decor.

“A Feira Casa SC tá trazendo muito novidade em móveis e estofados. Agora que estamos na era tecnológica, as lojas estão se atualizando a cada dia no mercado. Inclusive, alguns produtos que estão sendo lançados aqui na feira, mostrando a importância do nosso evento”, disse um dos organizadores, Jean Silva.

O valor da entrada é apenas R$ 6, sendo que parte do valor será revertido para compra de cestas básicas para famílias carentes atingidas pela pandemia.

Assista agora mesmo!

Voluntária do CVV de Brusque conta como é a rotina de quem ajuda a evitar tentativas de suicídio: