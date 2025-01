Casos de feminicídio diminuem em SC, mas números ainda são preocupantes

Mulheres mortas

SC registrou uma redução de aproximadamente 12% nos casos de feminicídio entre 2019 e 2024, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Apesar da queda, os números ainda são preocupantes: foram 335 casos no período, com uma média de 56 por ano, o equivalente a um por semana. Joinville liderou o número de ocorrências, 19. Chapecó aparece em segundo, com 16, seguida por Florianópolis, 14, e Blumenau, 13.

Destino global 1

Florianópolis está com tudo e pode ficar ainda mais prosa, principalmente em turismo. Nova pesquisa divulgada pela plataforma de viagens Airbnb coloca Brasília entre os 25 destinos globais em alta para este ano. O levantamento foi elaborado com base no aumento das buscas por viagens em 2025, em comparação com o ano passado, e leva em conta os vários perfis de viajantes: solo, familiar e grupos de aventura.

Destino global 2

A grande notícia para os catarinenses está no fato de Florianópolis constar como o segundo destino global, ao lado de Puerto Escondido, México; Green Bay, Estados Unidos; Tóquio, Japão; Palermo, Itália; Cartagena, Colômbia; Charleston, Estados Unidos; La Serena, Chile; Kyoto, Japão; Vancouver, Canadá; Bombaim, Índia; Mar del Plata, Argentina; Hua Hin, Tailândia; Manly, Austrália; Sevilha, Espanha; Bad Staffelstein, Alemanha; Baton Rouge, Estados Unidos; Savoie, França; Chiang Mai, Tailândia; Cardiff, Reino Unido; Les Deux Alpes, França; Whitsundays, Austrália; Houston, Estados Unidos e Jacksonville, Estados Unidos.

Exclusão sulina

Observou-se, aqui, sábado, que entre os 37 ministros de Lula não há sequer um catarinense, gaúcho ou paranaense. Daí a dificuldade que o presidente tem no sul do país. Essa exclusão ocorrerá também na eleição para a Mesa do Senado, dia 1º de fevereiro. O espaçoso, inconfiável e bajulador David Alcolumbre (União-AP) será o eleito com amplo apoio. Eduardo Gomes (PL-TO) e Humberto Costa (PT-PE) serão o 1º e segundo vices. Na 1ª, 2ª e 3ª secretarias ficarão Daniela Ribeiro (PSB-PB), Confúcio Moura (MDB-RO) e Chico Rodrigues (PSB-RR). Há indefinições quanto a 4ª secretaria. Como se vê, mais de meio Brasil, do centro para baixo, está fora.

Arrogância

Mesmo diante de determinação do Tribunal de Justiça Deportiva da Federação Catarinense de Futebol e do Procon de Florianópolis, o Avai não recuou e dos torcedores do Figueirense cobrou R$ 200 pelo ingresso no clássico de sábado na Ressacada. No espaço igual para seus torcedores, no mesmo estádio, cobrou apenas R$ 20. Além do deboche ao bom senso e às leis, consequências dessa prepotência certamente virão. Os torcedores discriminados já estão se juntando numa ação judicial para cobrar a diferença no pagamento. E levarão, facilmente. Mais que justo.

Emoção

Homenageada na 28ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes, na cidade mineira homônima, a atriz catarinense Bruna Linzmeyer levou os pais, Gerson Linzmeyer e Rosilete dos Santos, de Corupá, e das mãos deles recebeu o Troféu Barroco pela contribuição ao audiovisual brasileiro através de filmes como “O grande circo místico”, de Cacá Diegues; “Medusa”, de Anita Rocha da Silveira; e “Cidade; campo”, de Juliana Rojas, dentre outros. Agradeceu publicamente a ambos “por acreditarem nas minhas estranhezas e na magia no mundo”.

Aposta

Com a certeza de que não vai receber pitaco de Bolsonaro, o governador Jorginho Mello nomeou e empossou sexta-feira Adeliana Dal Pont, candidata do PL derrotada em São José, para a Secretaria de Estado de Assistência Social, Mulher e Família. Lembrando: quando prefeita, Adeliana fez críticas abertas a Bolsonaro por sua desastrada condução e gestão na pandemia. Críticas de cátedra: ela é engenheira sanitarista. O eleito no município foi Orvino Coelho (PSD).

Cupido

Ao mesmo tempo que Bolsonaro parece ter “esquecido” SC, seguem os rumores quanto ao destino partidário do governador Jorginho Mello, que não estaria mais tão à vontade de ficar no PL. Há namoros furtivos com o PSD, incentivado pelo prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, e com o MDB. Neste a chance de o flerte resultar em noivado já esteve bem mais em alta. Teve uma refluída forte nos últimos dias.

Dominação

É cada vez mais frequente – quando não semanal – nos principais meios de comunicação da região metropolitana de Florianópolis, notícias aterrorizantes sobre comunidades dominadas por facções criminosas, que para mostrar poder e disputar espaço com concorrentes, expulsam famílias de suas próprias casas. E o poder público parece incapaz de fazer algo.