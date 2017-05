Uma mulher de 42 anos teve o celular Samsung J1, preto, furtado na manhã de quarta-feira, 24, na rua Santa Cruz, no bairro Águas Claras.

Ela relatou para a Polícia Civil que estava em uma parada de ônibus aguardando o coletivo e com a bolsa no ombro. Assim que entrou no transporte, sentiu a falta do aparelho.