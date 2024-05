A Cervejaria Barracuda foi um dos grandes destaques e venceu ouro e prata em concurso da Copa Sul-Americana de Cerveja de 2024, que aconteceu em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. O evento foi realizado durante o Envase Brasil, no último dia 25.

Os estilos das cervejas premiadas da Barracuda foram a Baltic Porter e Red Ale.

A Baltic Porter, que levou o ouro no estilo Baltic-Style Porter, é de origem inglesa. Ela é caracterizada por um rico dulçor maltoso e notas que remetem ao caramelo, café e chocolate amargo. Sua coloração é marrom escura e possui colarinho bege, encorpado e persistente. O teor alcoólico é de 7,5%, e o IBU (Unidade Internacional de Amargor) de 30.

Já a Red Ale estilo American-Style Amber/ Red Ale, que levou a medalha de prata, é de origem irlandesa. Ela contém notas que também remetem ao caramelo e bala toffee. Possui a sua coloração âmbar a cobre avermelhado, colarinho baixo, de cor que vai do quase branco ao bege. Possui teor de álcool 4,4% e 20 de IBU.

“Emoção muito grande”

Mestre cervejeiro da Barracuda, Alex Costa, responsável pelas receitas premiadas, falou da emoção de ter sido reconhecido e de ter honrado o fundador da empresa, Francisco Reis, já falecido.

“Foi com muita emoção que recebemos as premiações de ouro e prata nesses estilos. A Baltic Porter é a cerveja preferida do fundador da Cervejaria Barracuda e querido amigo Francisco Reis, que nos deixou em 2021. Toda vez que vou produzir ou degustar essa cerveja não tem como não lembrar dele”, destaca. “É uma emoção muito grande e gratificante ganhar uma medalha nessa categoria que ele tanto amava”, completa.

Andresa Reis, administradora e sócio-proprietária da cervejaria, acrescenta que “em especial, a premiação da Baltic Porter, traz grandes e boas lembranças do pai, que amava essa cerveja”.

Alex ainda acrescenta que tem “um carinho enorme pela Red Ale, pois ela lembra de alguns amigos queridos que degustavam e achavam uma cerveja maravilhosa”. Andressa completa destacando que a premiação é “fruto de muito trabalho e empenho de toda equipe”.