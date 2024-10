Com essas premiações, a Cervejaria Brusque conquistou o 14º lugar na lista das 50 melhores cervejarias do Brasil. Entre as participantes catarinenses da mesma lista, a marca ficou em 5º lugar, sendo a única representante de Brusque.

A Stout (Classic Irish Style Dry Stout) da marca conquistou a medalha de bronze da categoria, enquanto a Hop Lager (American Style Pilsner) ficou com a medalha de prata. Já a Märzen (American Style Amber Lager), brilhou com o ouro. Recentemente, a Hop Lager da marca já havia sido premiada com o ouro no Concurso Brasileiro de Cervejas, realizado em Blumenau.

Sobre os estilos

Diego explicou como a cerveja Stout, premiada com o bronze, possui um perfil robusto e sabor que remete a café e chocolate amargo. “Esta cerveja, mesmo sendo uma Stout, surpreende pelo seu drinkability, sendo fácil de beber e versátil para harmonizações”.

A premiada com a prata, Hop Lager, é uma Pilsen com personalidade, onde a utilização de lúpulos americanos durante a fermentação adiciona aromas florais e frutados, lembrando frutas tropicais. “Essa cerveja é uma opção para quem aprecia uma Pilsen com um toque diferenciado de amargor e aroma”.

Já a Märzen, que conquistou medalha de ouro na categoria American Amber Lager, é conhecida por seu equilíbrio entre notas de caramelo e um leve amargor. “Ela costuma ser uma escolha popular entre os consumidores que buscam uma cerveja com mais corpo e complexidade de sabores”, complementa Vitor.

Onde encontrar

Atualmente, a Cervejaria Brusque oferece onze estilos de cerveja distintos: Pilsen, Hop Lager, IPA, Chope de Vinho (tinto e branco), Stout, Märzen, Baltic Porter, Red Ale, Vienna, Weizenbock, Catharina Sour de Framboesa e Catharina Sour de Frutas Vermelhas.

Os quatro primeiros estilos são produzidos regularmente e estão sempre disponíveis. Todas as cervejas estão disponíveis para consumo no Deck 09, o bar oficial da cervejaria. No entanto, as cervejas sazonais estão sujeitas à disponibilidade e são oferecidas conforme a época do ano e a produção limitada.