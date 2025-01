O início do ano é uma época propícia para estabelecer metas envolvendo a melhoria nos cuidados com a saúde, e neste momento entra o conhecido “check-up” geral, uma série de exames médicos preventivos que servem para identificar problemas de saúde. No entanto, além do checkup, há outros exames específicos que servem para prevenir doenças, dependendo de cada faixa etária.

Médicos de Brusque esclarecem, no entanto, que fazer os mesmos exames todo ano nem sempre é o mais recomendado. “Na maioria das vezes não existe essa necessidade desta bateria completa de exames anuais. Boa parte das vezes, estes exames, se solicitados e analisados de maneira equivocada, podem trazer mais malefícios do que benefícios aos pacientes”, diz o médico da Unidade Básica de Saúde do bairro Nova Brasília, Fabio Martino.

O médico do Hospital Azambuja, Osvaldo Quirino de Souza, completa: “não existe uma obrigatoriedade, nem uma recomendação cientificamente comprovada de que você deve fazer aquela bateria de exames estando assintomático. Você deve buscar quando você tem um sintoma. Tendo o sintoma, a partir disso, você pode dar, ou não, um ‘start’ para uma investigação maior. Mas, assim, numa pessoa saudável, rígida, que a gente chama, não há necessidade de realizar esses check-ups [anuais]”.

Fabio exemplifica: “mas considerando que este paciente passou por consulta, foi avaliado e o médico verificou que seria interessante realizar esse check-up médico; em geral é interessante realizar um hemograma completo, glicemia, testagens hormonais conforme a história clínica do paciente e investigação de perfil lipídico”.

Adultos

Entretanto, a situação muda conforme a idade, a partir dos 40 anos as visitas de check-up devem ser feitas com uma frequência maior.

Para as mulheres, são recomendados pelos médicos visitas periódicas para os exames de mamografia, Papanicolau, além de exames de laboratório para detectar anemia, leucemia e falta de vitaminas. São mencionados ainda exames de provas hepática e também da função renal.

Já para os homens, são recomendadas consultas com urologista pelo menos uma vez a cada dois anos, principalmente para verificar possíveis doenças da próstata.

Ainda no caso dos homens, Fabio também reforça a importância dos exames não laboratoriais. “Sabemos que o homem tende a negligenciar muito mais a sua saúde do que a mulher, sendo interessante que este faça um seguimento de saúde regular, não exclusivamente a exames, mas sim passar por avaliações médicas regulares”.

“Após os 50 anos, ambos os sexos, devem fazer pelo menos a cada dois anos, ou se tiver histórico familiar, a cada ano, a colonoscopia, que é para a prevenção do câncer de cólon intestinal”, explica Osvaldo.

Check-up dos jovens

Já para os mais novos, que chegaram ao fim da adolescência e estão na faixa entre os 20 e 30 anos, é recomendado que sejam feitos exames cardiovasculares e também para doenças hereditárias, além de exames de glicemia, hemogramas e testes rápidos para possíveis doenças sexuais.

Mas Osvaldo ressalta novamente que isso não é feito sem necessidade. “Às vezes, se você é uma pessoa totalmente saudável, tem bons hábitos e não tem nenhum sintoma, não há necessidade de você buscar nesse momento. Você vai buscar pontualmente, quando você possui alguma queixa”.

Cuidado com os bebês

Apesar de alguns cuidados com os bebês acontecerem logo após o nascimento, geralmente depois um ou dois anos são recomendados hemogramas e exames para investigar possíveis doenças hormonais.

Fabio ressalta que tudo isso acontece dentro do cronograma de acompanhamento de puericultura. Posteriormente, o médico recomenda que sejam feitas avaliações anuais desta criança. “Avaliação anual não quer dizer necessariamente exames anuais”.

Durante a adolescência e puberdade, é preciso que sejam feitas investigações de saúde sexual e exames citopatológicos.

Pacientes com histórico de doenças

Apesar de todas as recomendações, quando há casos que envolvem pacientes com histórico familiar de doenças, a ida ao médico precisa ser antecipada. Independentemente da idade, quando há identificação de alguma enfermidade na família, o paciente precisa ficar mais atento ainda aos sinais dos sintomas e adiantar as visitas.

“Uma mulher que teve câncer de mama na família. Se aquele câncer de mama for do tipo geneticamente determinado, então é bom que ela faça o exame de mama o quanto antes. Se tem câncer de intestino, que são cânceres genéticos também, você deve fazer colonoscopia um pouco antes”, explica Osvaldo.

Os check-ups nem sempre detectam todas as doenças, mas ajudam a identificar sinais precoces dos problemas de saúde.

“A precisão depende dos exames realizados e do acompanhamento médico especializado para melhor conduzir o caso e fechar um diagnóstico exato”, finaliza o médico clínico Celso Junior, do Hospital Imigrantes.

