Foi lançada oficialmente na quarta-feira, dia 10/07/2024, a Obha Sorteio, uma empresa especializada em sorteios, 100% legalizada pela ViaCAP Capitalização, com sorteios realizados pela Loteria Federal.

A Obha Sorteio foi criada com o intuito de atingir todas as classes sociais, oferecendo a oportunidade de pessoas de todas as origens testarem sua sorte. Com menos de 1 real, você pode concorrer a carros, motos e prêmios em dinheiro. Não importa de qual cidade ou estado você seja, na Obha Sorteio, se você for o ganhador, receberá o prêmio na porta da sua casa. Um detalhe muito importante é que você recebe o prêmio livre de impostos, sendo esses pagos pela própria empresa.

Além dos prêmios principais, na Obha Sorteio você também concorre a uma série de bilhetes premiados, onde, se encontrar um, já levará prêmios em dinheiro na hora. Ao comprar as ações da Obha Sorteio, você também estará ajudando o Instituto Plural, uma organização cidadã constituída como associação em 2010, sem fins lucrativos, que apoia crianças e pessoas em projetos sociais. Além disso, disponibilizamos um valor de cada sorteio realizado para ajudar instituições de projetos sociais de diversas cidades e estados do Brasil, com o intuito de contribuir cada vez mais em projetos que visam ajudar pessoas e crianças necessitadas em todo o país.

Quem somos

Somos uma empresa brasileira, o seu novo título de capitalização filantrópico premiável. Somos autorizados pela VIACAP Capitalização e viemos lhe trazer a oportunidade de concorrer a carros, motos e prêmios em dinheiro. Tudo isso com valores acessíveis, em sorteios legalizados com resultados pela Loteria Federal. Assim, você tem a chance de concorrer a todos esses prêmios e recebê-los na porta da sua casa, em todo o território nacional.

Projeto social

Você sabia que ao adquirir bilhetes da Obha Sorteio, além de concorrer e poder ganhar prêmios, você ajuda projetos sociais? A cada sorteio realizado, além de apoiar o Instituto Plural via VIACAP, escolheremos mais um projeto social para ajudar com um valor em dinheiro. Serão selecionados projetos e entidades de diversas cidades e estados.

Como concorrer aos sorteios

Para concorrer, você deve acessar nosso site www.obhasorteio.com.br, preencher seus dados, escolher a quantidade de números desejados e fazer o pagamento via Pix. Após a confirmação do pagamento, seus números da sorte aparecerão na hora. Depois, é só esperar o sorteio e boa sorte!

Recebimento de Prêmios

Se você for o ganhador, não precisa se preocupar. Não importa a cidade ou estado onde você mora, entregaremos o prêmio para você, livre de impostos, na porta da sua casa. Nossa equipe se deslocará até o local de sua residência para realizar toda a cobertura na hora da entrega e entregar o prêmio a você. Desde já, desejamos boa sorte!

Missão, Visão e Valores da empresa

Missão: Entregar todos os prêmios com total transparência a nossos clientes.

Visão: Ser a maior empresa de capitalização filantrópica premiável de carros, motos e prêmios em dinheiro.

Valores: Realizar sonhos, além de apoiar projetos sociais e entidades beneficentes de todo o Brasil.

Teste sua sorte e participe de nossas ações através do nosso site: www.obhasorteio.com.br e siga-nos no Instagram @obhasorteio