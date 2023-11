Chuvas fortes devem retornar a Santa Catarina nesta terça-feira

A Defesa Civil informou que a partir desta terça-feira, 21, as chuvas devem voltar em grande parte do estado de Santa Catarina.

“Na terça-feira, por conta de uma nova frente fria, o tempo volta a mudar, favorecendo ocorrências de temporais isolados em todo o estado, principalmente entre a tarde e à noite”, informa o comunicado.

As chuvas podem ocorrer de forma intensa, com volumes significativos em curto período de tempo, e acompanhadas por raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Entre a terça e a quinta-feira, 23, os volumes de chuva devem oscilar de 80 a 120 mm no Alto Vale do Itajaí e parte do Norte catarinense, podendo ficar próximo de 150 mm em algumas áreas.

Já na Grande Florianópolis e entre o Grande Oeste e os planaltos os acumulados variam entre 60 e 80 mm. Entre Planalto e o Litoral Sul, as chuvas serão menos expressivas, com acumulados entre 30 e 50 mm. Vale ressaltar que a maior parte destes volumes são esperados na quarta-feira, 22.

A tendência é que novas instabilidades atmosféricas continuem mantendo o tempo chuvoso no estado no restante da semana.

