Ciclista embriagado perde controle e colide contra carro parado

Um homem de 41 anos ficou ferido ao colidir a bicicleta que conduzia em um veículo parado, na tarde de sábado, 22, na rua Luiz Bertoldi, no bairro Limeira.

O Corpo de Bombeiros, que atendeu o ciclista, conta que ele descia um morro quando perdeu o controle da bicicleta e colidiu no Gol branco, de Blumenau, que estava estacionado na via.

Os bombeiros encontraram o homem caído em cima do carro, sendo que as costas estava no capô do veículo e a cabeça dentro do painel, entre os estilhaços do pára-brisa. O ciclista estava consciente e apresentava estar embriagado.

Ele foi encaminhado ao Hospital Azambuja com um corte no rosto e cabeça e lacerações nos lábios e cabeça.