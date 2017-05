Ciretran de Brusque já emitiu cerca de 500 CNHs com código de segurança

Desde o início deste mês, as Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH), estão sendo emitidas com o dispositivo de segurança QR Code – um código bidimensional que pode ser escaneado pela maioria dos celulares com câmera fotográfica.

Em Santa Catarina, já foram emitidas 29.442 CNHs com o novo dispositivo, cerca de 500 em Brusque. A intenção do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), é dar mais segurança ao documento, dificultando as falsificações.

O QR Code fica na parte de trás do documento e poderá ser acessado pelo celular, por meio do aplicativo Lince, que já está disponível para iOS e Android. De acordo com o agente administrativo da Ciretran de Brusque, Geraldo José de Carvalho Neto, os policiais militares e guardas de trânsito poderão utilizar o aplicativo para verificar as informações dos motoristas durante as fiscalizações.

“A partir do momento que a câmera faz a leitura do código, aparece a foto da pessoa, e todas as informações que estão na CNH, como número de identidade, CPF, a data da emissão e a validade”, diz.

A nova tecnologia permite que a foto do documento apresentado pelo cidadão seja comparada à imagem armazenada no banco de dados do Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach). A checagem pode ser feita offline, permitindo que policiais rodoviários e outros agentes de segurança usem a tecnologia mesmo quando estiverem em rodovias e estradas distantes dos centros urbanos.

O planejamento do Detran é que até maio de 2022 todas as carteiras de habilitação tenham o dispositivo. O servidor da Ciretran de Brusque destaca que não tem necessidade do motorista se apressar em emitir um novo documento, já que as carteiras serão atualizadas gradualmente, quando eles forem fazer a renovação do documento, que é válido por cinco anos.

O Detran garante que a nova CNH não trará custo adicional para o motorista. O prazo de confecção também não mudou, continua sendo de, no máximo, 15 dias.