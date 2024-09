Com o passar dos anos, as mulheres podem enfrentar dificuldades na produção de óvulos de boa qualidade, o que reduz as chances de engravidar naturalmente. Esse desafio tem levado a um aumento na demanda por exames de avaliação da fertilidade, especialmente entre mulheres que desejam engravidar em uma fase mais avançada da vida.

A Clínica HC Imagem, em Brusque, tem se destacado como referência no município ao oferecer uma série de exames avançados na área da fertilidade, fundamentais para pacientes com dificuldades para engravidar.

Recentemente, a clínica incorporou equipamentos modernos, como o ultrassom Samsung V7, que possibilitam a realização de exames de alta complexidade, incluindo o Mapeamento da Fertilidade Feminina e a Biópsia Vácuo-assistida para Mama (mamotomia).