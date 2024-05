O médico ortopedista/traumatologista Dr. Juan Khacyo Gonzales de Holanda CRM 24413, especialista em joelho, é o diretor-técnico e fundador da clínica. Ele relata que há diversos convênios firmados junto à clínica – com sindicatos, por exemplo -, que fazem do preço da consulta ainda mais diferenciado do que grande parte dos atendimentos médicos particulares.

“A clínica foi criada com intuito de promover saúde com preços mais acessíveis para as pessoas que não têm condições de pagar por uma consulta particular, que geralmente é cara. Trabalhamos de duas maneiras: consultas com preço particular e consultas com preço diferenciado, para quem tem sindicato ou outros convênios”, destaca Dr. Juan.

Ao todo, são 15 especialidades médicas ofertadas na clínica Santa Rita. Além disso, fora da medicina, há no local atendimento com psicóloga. Os “carros-chefes” da clínica se concentram em quatro áreas: ortopedia, ultrassonografia, cardiologia e otorrinolaringologia.

A maior procura por atendimento na clínica, entretanto, é com clínico geral, uma “porta de entrada” para que o paciente descubra de fato qual é sua queixa. Consultas com clínico geral ocorrem de segunda a sexta-feira.

“Às vezes, as pessoas não sabem direito qual é o problema delas. Assim, o clínico geral acaba sendo o ‘filtro’ para um encaminhamento em seguida para o médico especialista correto”, exemplifica o diretor-técnico da clínica Santa Rita.

Na área da ortopedia, o atendimento é com o próprio Dr. Juan Khacyo Gonzales, que realiza as consultas duas vezes na semana. A parte da ultrassonografia é com o Dr. Raphael Nogueira Simão, também duas vezes por semana.

A Dra. Aline Quinonez da Silva Castanho, que atua no local desde o início da clínica, é a cardiologista. Na parte da otorrinolaringologia, são realizadas consultas com procedimentos de endoscopia nasal, endoscopia de laringe, limpeza de ouvido, cuidados após perda de voz e outros, sob responsabilidade do Dr. Felipe de Oliveira Figueiredo.