A Clínica Unimed unidade Guabiruba chegou para transformar a saúde em Guabiruba. Com uma estrutura moderna e acolhedora, a nova unidade, inaugurada no dia 1º de agosto, oferece diversas especialidades médicas tanto para adultos quanto para crianças.

A clínica tem uma equipe especializada nas áreas de Medicina de Família e Comunidade, Cardiologia, Mastologia, Ginecologia, Pediatria e Pneumopediatria. Além disso, são oferecidos serviços essenciais como exames laboratoriais, vacinas, infusão de medicações e curativos. A missão é atender às necessidades de saúde da população de Guabiruba com excelência e dedicação.

Além das consultas médicas, a clínica conta com serviços de nutrição, psicologia e fonoaudiologia, proporcionando um cuidado completo e integrado para os pacientes. As consultas podem ser agendadas diretamente com a Unimed pelo WhatsApp, no telefone (47) 3251-2499. A clínica está preparada para atender clientes Unimed, particulares e convênios com os sindicatos e empresas da região.

Com a inauguração da nova unidade em Guabiruba, a Unimed espera proporcionar ainda mais qualidade de vida e bem-estar para a população. A proximidade com os clientes permite oferecer um atendimento mais personalizado e eficiente, contribuindo para a saúde e o desenvolvimento da região.

A clínica oferece um espaço acolhedor com estacionamento amplo e uma área kids, garantindo conforto para toda a família.

A Clínica Unimed unidade Guabiruba é apenas o começo de uma grande história que está sendo construída na região. Os planos incluem continuar expandindo os serviços e melhorando as instalações para atender cada vez melhor os clientes. Acompanhe as redes sociais e site para ficar por dentro das novidades, informações importantes e dicas de saúde.

SOS Unimed Área Protegida

A unidade Guabiruba conta com a cobertura do serviço SOS Unimed Área Protegida, que disponibiliza atendimento de médicos, enfermeiros e socorristas para pessoas que estão na área física de cobertura.

A Unimed Brusque oferece também o serviço de SOS Pessoa Física, que disponibiliza ambulâncias 24 horas por dia para urgências e emergências, e o SOS Eventos, que cobre a área física de festas e eventos, ambos mediante contratação.Além disso, há o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), que leva cuidados de saúde à casa do paciente, garantindo conforto e bem-estar.

Horário de atendimento e contato

A clínica está à disposição de segunda a sexta, das 6h30 às 18h. Para agendamentos e mais informações, entre em contato pelo WhatsApp (47) 3251- 2499.