A Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA) reforça seu compromisso com a inovação e sustentabilidade ao adotar soluções tecnológicas que beneficiem a Bahia. Operando nos portos de Aratu – Candeias, Ilhéus e Salvador, a CODEBA tem desempenhado um papel fundamental na movimentação de mais de 11 milhões de toneladas de carga, incluindo granéis sólidos, líquidos e gasosos. Além disso, esses portos são importantes polos turísticos, contribuindo significativamente para a economia local.

O Porto de Aratu – Candeias, com seus quatro terminais, é essencial no escoamento de produtos para Alagoas, Sergipe, leste de Minas Gerais e oeste de Pernambuco. Este porto é um propulsor do desenvolvimento industrial da Bahia, movimentando minérios de ferro, manganês e cobre, ureia, fertilizantes, nafta, propeno e concentrado de cobre.

Já o Porto de Ilhéus, além de movimentar soja, milho, amêndoas, óxido de magnésio, concentrado de níquel, peças industrializadas e carga geral, tem se destacado como um operador turístico de excelência. Nos últimos anos, a atividade turística no porto teve um crescimento expressivo, atraindo cada vez mais visitantes.

O Porto de Salvador, por sua vez, é crucial para a economia baiana. Com uma localização estratégica em relação ao Continente Europeu e ao Mercosul, o porto se sobressai na movimentação de contêineres, cargas gerais, trigo, celulose e frutas. Sua área de influência abrange, além da Bahia, o norte de Minas Gerais, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Salvador também é um dos principais destinos das rotas de cruzeiros marítimos no litoral brasileiro, recebendo 77 grandes cruzeiros e cerca de 300.000 turistas na temporada 2022-2023.

Nesse processo de desenvolvimento, destaca-se a parceria com a Priime Tech, uma empresa referência em sistemas de controle de acesso, utilizando inteligência artificial, computer vision e redes neurais. Essa colaboração é um exemplo de como a tecnologia pode transformar a logística portuária, impulsionar a economia regional e garantir operações mais eficientes e seguras.

A Priime Tech implementa soluções que aumentam a eficiência do registro de dados em alguns portos administrados pela CODEBA. Entre as tecnologias adotadas, estão câmeras OCR que registram imagens com a qualidade necessária para atender às exigências da Receita Federal do Brasil. Além disso, o projeto inclui sistemas de iluminação avançados e sensores que garantem maior segurança e precisão nas operações portuárias.

Utilizando tecnologias renomadas e premiadas mundialmente, a Priime Tech assegura que a CODEBA se mantenha à frente e atualizada no setor portuário. A empresa também está desenvolvendo um sistema de leitura facial e outros dispositivos de segurança que visam proteger os usuários e as operações, reforçando o compromisso com a integridade e a eficiência. Com essas soluções tecnológicas, a CODEBA, em parceria com a Priime Tech, busca garantir um atendimento mais ágil e seguro para seus usuários e colaboradores.

A história da Priime Tech é marcada por um contínuo compromisso com a inovação e excelência. Fundada há quase duas décadas, a empresa rapidamente se estabeleceu como um líder em soluções tecnológicas avançadas, destacando-se no desenvolvimento de tecnologias para inspeção, controle e segurança. Desde os seus primeiros projetos, a Priime demonstrou uma capacidade única de integrar inteligência artificial e automação em sistemas de controle de acesso, sempre com foco na eficiência e segurança. Ao longo dos anos, a Priime Tech acumulou uma série de prêmios e reconhecimentos, refletindo seu impacto significativo no mercado global. Sua trajetória de sucesso é evidenciada por uma sólida rede de clientes e com presença em quatro continentes, contando com parcerias de grandes players do mercado, atestando a competência e a capacidade da empresa em entregar projetos de alta complexidade e relevância, tornando-se referência nacional e mundial e conquistando destaque na mídia pelas soluções implementadas.