O Colégio Cônsul Carlos Renaux ocupa o primeiro lugar na lista das instituições escolares de Brusque que mais aprovaram alunos na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Segundo estatísticas divulgadas pela Comissão Permanente do Vestibular Unificado (UFSC/IFSC/IFC) de 2024, o Colégio Cônsul também obteve o maior número de aprovações entre as escolas da cidade.

Alunos de destaque

Entre os alunos do Colégio que foram destaque no vestibular está Yuri Carvalho Mattos, que conquistou a 5ª colocação entre mais de 26 mil inscritos no processo seletivo do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). Com a nota, o jovem também garantiu o 1º lugar para o curso de Engenharia Mecatrônica.

“O objetivo acadêmico se torna mais fácil de atingir quando se tem o privilégio de estudar em um sistema de ensino inteligente. No Colégio Cônsul os professores são de elite e os alunos são preparados para os vestibulares com excelência. Somos ensinados que momentos de descanso e lazer são necessários; não somos sobrecarregados, ou seja, aprendemos como equilibrar tudo isso. Estou orgulhoso de mim e sei que todo o esforço valeu a pena”, diz Yuri.

O aluno Arthur Heil Martini também virou destaque ao atingir a nota máxima em Matemática e suas tecnologias no Enem de 2023. Para ele, conquistar objetivos como esse representa o sucesso de toda uma caminhada dentro do Colégio Cônsul.

“Busquei sempre fazer o que os professores solicitaram e no final deu certo. Além disso, utilizei um método chamado Ciclo de Estudos. Nele definimos uma meta semanal, que é construída através do nível de dificuldade que tenho em cada matéria. Assim consigo me organizar melhor e chegar mais preparado para os vestibulares. estudado no Colégio Cônsul mudou minha trajetória para sempre”.

A Coordenadora do Ensino Médio, Eliete Legal, destaca que ver os alunos conquistando boas posições em vários vestibulares traz uma sensação de dever cumprido, porém, lembra que o sucesso não se trata somente de números, mas sim de uma construção completa do aluno como cidadão.

“Trabalhamos no sentido de dar ferramentas aos estudantes, instigá-los a buscarem mais, um propósito na vida. Nós ajudamos na preparação de todos eles do início ao fim e assim apresentamos para as famílias que nosso trabalho está sendo bem feito, reconhecendo esse esforço. Aqui no Colégio Cônsul, todos encontram um apoio diferenciado”.