Há 20 anos, a Bruscon, localizada em Brusque, se destaca no mercado de administração de condomínios da região, oferecendo serviços de alta qualidade e soluções inovadoras para síndicos e condôminos.

Com mais de 280 condomínios sob sua gestão, a empresa se consolidou como referência no setor, combinando expertise técnica com um compromisso inegociável com a transparência e o bem-estar dos seus clientes.

Tecnologia que traz tranquilidade

Além da experiência de sua equipe, composta por mais de 20 profissionais altamente qualificados, a Bruscon também se diferencia pela adoção de tecnologia de ponta para facilitar a administração condominial.

Através da Almah Condos, empresa do grupo especializada em tecnologia para condomínios, a Bruscon desenvolveu uma ferramenta inovadora que revolucionou a forma como síndicos e moradores interagem com a gestão do condomínio.

“Ela permite aos moradores e ao síndico acessar informações essenciais, realizar solicitações de serviços e acompanhar em tempo real todas as atividades administrativas e financeiras, como as entradas e saídas de valores da conta do condomínio (extrato bancário). Em outras palavras, a ferramenta não apenas promove uma administração mais ágil e transparente, mas também fortalece o vínculo entre os condôminos e a gestão, criando uma comunidade mais coesa e bem informada”, disse Halisson Habitzreuter, um dos sócios-proprietários da empresa, juntamente com seu irmão Anderson.

Além disso, a ferramenta permite que, além do síndico e do conselho, todos os moradores do condomínio acessem a prestação de contas geral no primeiro dia do mês seguinte, de forma totalmente digital.

“Isso elimina a papelada que demora meses para ficar pronta e que quase ninguém lê por completo. O morador não quer mais perder tempo com isso. Com nossa ferramenta, ele tem todas as informações na palma da mão já no início do mês”.