Com apresentação da Camerata Florianópolis, Papai Noel chega a Brusque nesta segunda-feira

Ocorreu na noite desta segunda-feira, 9, no palco superior do Pavilhão da Fenarreco, a abertura oficial da programação Sonhos de Natal. O evento, gratuito, começou às 19h30 e foi marcado pela chegada do Papai Noel, que recebeu, simbolicamente, a chave da cidade.

Na sequência, Carla Domingues, Fernando de Carli, Manoela Balan e Nick Scalzo, integrantes do grupo Camerata Florianópolis, encantaram o público com uma apresentação musical sob a regência do maestro Jeferson Della Rocca.

O evento natalino em Brusque, idealizado pela Fundação Cultural de Brusque em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, segue até o dia 24 de dezembro, com uma programação repleta de apresentações. As atividades ocorrem na Praça Barão de Schneeburg e no Pavilhão da Fenarreco.

Durante todo o período, a Praça Barão de Schneeburg oferecerá diversas atrações para toda a família, como máquina de neve, praça de alimentação e bebidas, artesanato e um espaço de lazer infantil.

Confira as fotos:

Confira a programação completa

10 de dezembro (terça-feira):

17h30 – Chegada do Papai Noel

19h – Missa

20h – Espetáculo teatral “A Chapeuzinho Vermelho” (Fundação Cultural de Brusque)

Local: Praça Barão

11 de dezembro (quarta-feira):

17h30 – Chegada do Papai Noel

19h – Missa

Local: Praça Barão

12 de dezembro (quinta-feira):

17h30 – Chegada do Papai Noel

20h00 – Apresentação teatral “Dois Duendes Procuram Papai Noel”

Local: Praça Barão

13 de dezembro (sexta-feira):

17h30 – Chegada do Papai Noel

20h – Grupo de Canto Deutscher Sangverein

Local: Praça Barão

14 de dezembro (sábado):

9h – Sala do Empreendedor e SINE na Praça

11h – Cathy Maurici Duo

14h – Contação de histórias com Felícia Fleck

17h30 – Chegada do Papai Noel com a Fanfarra da Escola Cívico-Militar Paquetá

20h – Projeto SESC Musical – Rogerinho de Las Flores

Local: Praça Barão

15 de dezembro (domingo):

17h30 – Chegada do Papai Noel

18h – Contação de histórias com Emiliano de Souza

20h – Grupo de Terno de Reis São Francisco de Assis

Local: Praça Barão

16 a 20 de dezembro (segunda a sexta-feira):

17h30 – Chegada do Papai Noel

19h – Missa

Local: Praça Barão

18 de dezembro (quarta-feira):

20h – Apresentação de Denise Rodrigues e Grupo Louvor e Harmonia

Local: Praça Barão

20 de dezembro (sexta-feira):

20h – Grupo de Terno de Reis Estrela Guia

Local: Praça Barão

21 de dezembro (sábado):

10h30 – Concerto com alunos da Orquestra de Câmara do CESCB e Escola de Música do CESCB

Local: CESCB

14h – Contação de histórias com Felícia Fleck

17h – Recital do Centro de Música

19h – Concerto com a Orquestra de Câmara do CESCB

20h – Carreata do Papai Noel Havan

Local: Ruas de Brusque

22 de dezembro (domingo):

10h30 – Concerto com a Orquestra de Câmara do CESCB

Local: CESCB

17h – Apresentação Gui Canellas

17h30 – Chegada do Papai Noel

20h – Grupo de Terno de Reis Vozes de Luz

Local: Praça Barão

23 de dezembro (segunda-feira):

17h30 – Chegada do Papai Noel

20h – Grupo de Terno de Reis Vozes de Luz

Local: Praça Barão

24 de dezembro (terça-feira):

10h – Chegada do Papai Noel

Local: Praça Barão

Assista agora mesmo!

O Fusca que transformou a vida de Godofredo, o primeiro delegado da história de Guabiruba: