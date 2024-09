Com dança de grupos tradicionais, projeto de lei que cria Semana Farroupilha em Brusque é aprovado na Câmara

A Câmara de Vereadores de Brusque aprovou, por unanimidade, nesta terça-feira, 3, o projeto de lei que inclui a Semana Farroupilha no calendário oficial de Brusque. Grupos de dança tradicional gaúcha se apresentaram no Legislativo na sessão que aprovou o projeto. A semana ocorrerá anualmente entre 14 e 20 de setembro.

O projeto de lei é de autoria da vereador Marlina Oliveira (PT). Estiveram presentes na sessão da Câmara os grupos Laços da Fronteira, Gaudérios da Querência, Aliados da Tradição, Amigos da Dança Gaúcha e Furacão Gaúcho.

“Depois de um árduo movimento de trabalho e discussão, vamos dar um passo importante, que é um projeto de lei que institui em Brusque a Semana Farroupilha. Esse projeto é simples, mas extremamente valoroso”, disse a vereador Marlina, vestida à caráter, em discurso na tribuna da Câmara.

A parlamentar destacou que os gaúchos não são somente as pessoas que nasceram no estado do Rio Grande do Sul, mas também aqueles que gostam de vivenciar as tradições. A intenção, segundo Marlina, é ainda fomentar o turismo, seguindo modelo de Camboriú e Balneário Camboriú, cidades que possuem acampamentos farroupilhas anuais.

“Temos paranaenses, catarinenses, gaúchos, rondonienses e pessoas de todo Brasil que se juntam na alegria de celebrar uma cultura. Esta Casa cumpre seu papel de homenagear, reconhecer, valorizar e criar uma legislação que acolha o movimento que esses grupos têm feito em nossa cidade”, completou.

Em aparte, os vereadores Rogério dos Santos e Jean Dalmolin, este o presidente da Câmara, ambos do Republicanos, parabenizaram Marlina pela proposição do projeto de lei. Os vereadores Deivis da Silva (União), Natal Lira (PRD) e Cassiano Tavares, o Cacá (Podemos), também elogiaram a iniciativa.

“A representação deste tipo de projeto vai muito além de um documento. Ele representa o sucesso da tradição gaúcha em Brusque, mostra que as tradições precisam continuar e ainda com o aval da Casa legislativa”, valorizou Deivis da Silva. “É algo que ficará marcado para sempre”, elogiou Natal.

A apresentação musical ocorreu pouco antes do final da sessão, no espaço em que ficam os vereadores. Cinco pares se apresentaram, enquanto o público presente na sessão e os parlamentares acompanhavam a dança.

