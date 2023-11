Tecnologia aliada à criatividade, programa bilíngue, e ensino prático e atual são apenas algumas das características da Escola SESI, de Brusque – que já vem se preparando para o próximo ano letivo. Com a aproximação das férias escolares, professores, profissionais da educação e instituição fazem um balanço positivo do ano e preparam o ambiente para 2024.

Um dos diferenciais da escola é o impulso que oferece aos estudantes para se tornarem os protagonistas das suas histórias, além de trazer os cinco elementos do DNA STEAM – investigar, descobrir, conectar, criar e refletir, como explica Silvana Meneghini, gerente executiva regional do SESI SENAI.

Dentro do cronograma escolar há, também, atenção ao desenvolvimento educacional dos alunos, com lousas interativas, projetores e notebooks individuais. “A Escola SESI também se destaca pelo incentivo à adoção de hábitos saudáveis, com o despertar da consciência para os cuidados com a saúde e com o meio ambiente; além dos reconhecidos torneios de robótica para o desenvolvimento de projetos inovadores e resolução de problemas cotidianos”, comenta ela.

O lado socioemocional se inclui dentro dos assuntos tratados com importância no SESI. A escola possui um programa específico para esta finalidade, no qual os professores trabalham as competências socioemocionais, além do programa de pais na escola.

No contraturno, ainda, os estudantes têm a oportunidade de participar dos clubes, que são preparatórios gratuitos para o Enem.

“O STEAM é o nosso carro-chefe. Não é somente uma metodologia, é uma fundamentação: trabalhamos pelo ‘caminho STEAM’, utilizado desde a Educação Infantil. O STEAM, hoje, perpassa toda a nossa jornada educacional: trabalhamos, até com os pequenos, as artes, a matemática, a ciência e a tecnologia”, destaca a coordenadora de Educação Básica do SESI, Louise Dorow Caetano.

Um dos diferenciais da Escola SESI é o programa bilíngue no ensino médio, com imersão para aprendizado de uma segunda língua. Conforme Louise reforça, a partir do próximo ano o programa ganha uma expansão e será implantado também na grade curricular do ensino fundamental (1º ao 9º ano).

“Dominar uma segunda língua é uma necessidade real em qualquer profissão. Entendemos essa demanda do mercado e oferecemos esse diferencial para os alunos” completa ela. Vale ressaltar que os alunos têm a oportunidade de realizar, ainda, um teste de proficiência gratuito e certificado, provas de que a metodologia é completamente voltada ao desenvolvimento do estudante.