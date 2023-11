Crescimento

O diretor ressalta que a gestão da empresa percebeu uma necessidade de aumentar o negócio. “Para poder crescer, nos baseamos em três pilares: montar uma equipe profissionalizada, aumentar o nosso posicionamento no mercado e mudar o tipo de produto que a gente vinha trabalhando. Também, precisávamos de uma reestruturação dos processos da empresa’, continua.

Entre 2020 e 2021, a Vieira Veículos foi reestruturada. Em 2022, foi dado um segundo passo, que foi reformar a loja.

No início de 2023, Fernando percebeu que o empreendimento atingiu um limite de vendas e público na loja de bairro. Para crescer o negócio, a Vieira decidiu abrir a nova unidade no Centro.

“Apesar do nosso esforço, vimos que estávamos longe do grande público da cidade. Escolhemos o local com muita atenção, com o acesso facilitado”, diz.

Atualmente, a Vieira Veículos conta com as duas lojas: no Águas Claras, com aproximadamente 1 mil metros quadrados; e a do Centro, com cerca de 4 mil m².