Nesta terça-feira, 19, o Grupo WDCom, formado pela Distribuidora, TRR e Postos, realizou o maior seminário de sua história, reunindo cerca de 160 convidados no Tri Hotel Executive, em Brusque. Com o tema “Quem tem conhecimento nada de braçada”, o evento contou com a palestra inspiradora do campeão olímpico César Cielo, o homem mais rápido do mundo desde 2009 e um dos maiores nomes da natação mundial.

O presidente executivo, Ivan José Walendowsky Filho, destacou a importância do seminário no calendário da empresa. O evento foi exclusivo para parceiros de negócios, entidades empresariais, colaboradores e amigos da distribuidora. No local, estavam presentes convidados de diversas partes de Santa Catarina.

“O seminário da WDCom está no nosso calendário há alguns anos. Normalmente, é realizado anualmente e, neste 2024, por solicitação de parceiros, colaboradores e fornecedores, realizamos duas edições. Este conteúdo vai além do lado profissional, pois buscamos também o crescimento pessoal de todos os participantes”, afirmou.

Num primeiro momento do seminário o Gestor Dalmir Marques e o Gestor Carlos Kohler apresentaram um breve relato do Grupo WDCom, bem como o propósito de negócio da WDCom e seus mais novos projetos e valores que os diferenciam dos demais, tornando-se referência no segmento. Já no momento mais aguardado e esperado do seminário, sob o lema “101% – Em busca do extraordinário”, César Cielo compartilhou com os convidados as lições que o tornaram o homem mais rápido do mundo na natação. Campeão olímpico, tricampeão mundial e membro do Hall da Fama da Natação Internacional, Cielo trouxe reflexões sobre superação, persistência, foco e busca pela excelência, princípios e convicções que também guiam a trajetória da WDCom.