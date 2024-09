O tão aguardado bazar da Hiper Têxtil Home, em Brusque, está de volta e promete uma experiência ainda mais atraente para os consumidores. Com preços a partir de R$ 2, o espaço amplo de 750 m² contará com ofertas que abrangem milhares de produtos, incluindo itens de cama, mesa, banho, decoração, infantil, pet e limpeza.

O bazar será realizado entre os dias 4 e 7 de setembro, com atendimento das 8h30 às 18h30, sem interrupção para o almoço. A expectativa é de que o público desta edição supere o de 2023, quando mais de 2 mil pessoas participaram em apenas quatro dias.

Os organizadores também implementaram melhorias na estrutura do evento, incluindo o aumento do número de caixas de atendimento, a fim de agilizar o processo de compra e reduzir filas.

“Os clientes encontrarão produtos com descontos altíssimos, muitos abaixo do preço de custo. Também adquirimos produtos diferenciados ao longo do ano, tudo para proporcionar um bazar não só com preços imbatíveis, mas também com novidades e itens exclusivos”, explica o proprietário da loja, Juliano Kaiano Petermann.

Outra questão abordada foi o estacionamento. Um espaço adicional foi alugado para facilitar o fluxo de veículos, e uma equipe estará disponível para organizar os carros no local, garantindo uma experiência tranquila desde a chegada.