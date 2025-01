Comissões da Câmara de Brusque são formadas sob protesto de vereadores

As comissões temáticas da Câmara de Vereadores de Brusque foram formadas em sessão extraordinária nesta sexta-feira, 10. A base do governo ficou com a grande maioria das vagas. O mandato dos membros de cada comissão é de dois anos. Os presidentes serão definidos no primeiro encontro dos grupos.

A formação ocorreu sob protesto dos vereadores Felipe Hort (Novo), Elizabete Eccel, a Bete (PT), e Rogério dos Santos (Republicanos).

O trio alegou falta de organização na distribuição das cadeiras das comissões. Felipe e Bete disseram que chegaram à sessão extraordinária com antecedência para discutir a composição em reunião, que não aconteceu.

Para eles, os nomes dos integrantes das comissões já haviam sido definidos sob consenso do governo André Vechi (PL). O prefeito possui ampla maioria na Câmara. Para aumentar a possibilidade de compor alguma comissão, Felipe Hort votou em si mesmo para todas as vagas.

“Estávamos aqui desde meio-dia e meia aguardando a reunião para formação das comissões e agora estávamos despreparados, pois veio uma lista do poder Executivo para que todos os vereadores já tivessem a sua ordem de votação”.

Rogério dos Santos (Republicanos) criticou o presidente da Câmara e colega de partido, Jean Dalmolin, na tribuna. Ele alegou que Dalmolin não o procurou para debater o assunto. O presidente não respondeu à crítica.

“Como não houve clareza e falta de consideração da presidência da Câmara, que não conversou com o vereador mais idoso desta Câmara, com cinco mandatos, eu voto no professor e vereador Rogério dos Santos em todas as comissões”, protestou Rogério, que também seguiu a lógica de Felipe e votou em si mesmo.

Em contraponto, Jean Pirola (PP) argumentou que as comissões foram formadas de acordo com a decisão da maioria. “Não é lista vinda do prefeito e, sim, organização. Nós nos organizamos entre os vereadores e decidimos formar as comissões com a maioria. Isso se chama democracia”.

Além da formação das comissões, foi anunciado que o vereador Paulinho Sestrem (PL) será o líder do governo no Legislativo. Leonardo Schmitz será líder do PL, e Cassiano Tavares, o Cacá, do Podemos.

Fora da base do governo, Felipe Hort foi o único que conseguiu compor comissões como titular. Bete Eccel e Rick Zanata (Novo) não tiveram votos para ocupar as cadeiras. Rogério dos Santos, que integra a base, mas também protestou, ficou com uma vaga como titular. Confira a composição de cada comissão:

Comissão de Constituição, Legislação e Redação

Titulares: Jean Pirola (PP), Pedro Neto (PL) e Valdir Hinselmann (PL)

Suplentes: Felipe Hort (Novo) e Rogério dos Santos (Republicanos)

Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira

Titulares: André Rezini (PP), Rogério dos Santos (Republicanos) e Pedro Neto (PL)

Suplentes: Bete Eccel (PT) e Felipe Hort (Novo)

Comissão de Serviços Públicos

Titulares: Alessandro Simas (União), Antônio Roberto (PRD) e Joubert Lungen (Podemos)

Suplentes: Felipe Hort (Novo) e Rogério dos Santos (Republicanos)

Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio

Titulares: Valdir Hinselmann (PL), Paulinho Sestrem (PL) e Felipe Hort (Novo)

Suplentes: Rogério dos Santos (Republicanos) e Antônio Roberto (PRD)

Comissão de Meio Ambiente

Titulares: André Rezini (PP), Joubert Lungen (Podemos) e Felipe Hort (Novo)

Suplentes: Bete Eccel (PT) e Rogério dos Santos (Republicanos)

