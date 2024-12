Comitiva de Brusque realiza visita técnica no Distrito de Karlsruhe

Entre os dias 23/11 e 2/12 integrei a comitiva brusquense que esteve no Distrito de Karlsruhe, na Alemanha, numa verdadeira imersão em questões relacionadas ao meio ambiente, sustentabilidade, ensino e pesquisa. Pela Unifebe, a Coordenadora do Curso de Engenharia Química, profª. Rafaela Bohaczuk Venturelli Knop também integrou a comitiva. Representando o poder público de Brusque, participaram o prefeito Andre Vechi, acompanhado de Secretários e servidores técnicos e, ainda, membros técnicos da Fundação Municipal Meio Ambiente – Fundema.

A parceria existente entre o Distrito de Karlsruhe e Brusque e Guabiruba é fruto de relações de amizades entre famílias do norte de Baden e descendentes de imigrantes originários de Baden que vieram para Santa Catarina na década de 1860. Durante muitos anos, os imigrantes alemães mantiveram relações com seus amigos e familiares que ficaram no além-mar. Vieram as guerras, a proibição do uso da língua alemã e as perseguições do Nacionalismo, e os laços de família e de amizade foram enfraquecendo, sendo retomadas só na década de 1980.

O atual intercâmbio existente entre as comunidades de Guabiruba e Karlsdorf-Neuthard (que integra o Distrito de Karlsruhe) foi impulsionado com a constituição da Associação Catarinense de Intercâmbio e Cultura – ACIC, em 2007, em Guabiruba. Seu primeiro e ainda presidente é o Sr. Valdir Riffel. Naquele mesmo ano foi fundada a Badisch-Südbrasilianische Gesellschaft – BSG, na cidade de Karlsdorf-Neuthard. Seu primeiro presidente foi o Sr. Egon Klefenz, então prefeito de Karlsdorf-Neuthard.

Durante anos ele atuou para manter os bons contatos existentes entre entidades culturais do Norte de Baden e os descendentes de imigrantes badenses residentes em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O atual presidente da entidade é. Sven Weigt, prefeito de Karlsdorf-Neuthard. De forma institucional, ACIC e BSG incentivam e promovem contatos entre Santa Catarina e Baden.

Em 2007, pela importância do seu trabalho intercambial, Egon Klefenz foi nomeado representante honorário do Governo de Santa Catarina para as relações com o estado alemão de Baden-Württemberg. O conhecimento e experiência de Klefenz na aproximação das relações econômicas, culturais e familiares entre Baden e Santa Catarina foram fundamentais, e ele teve participação direta na instalação da gigante alemã BMW (Bayerische Motoren Werke (Fábrica de Motores da Baviera) em Araquari.

Em 2022, o Decreto n. º 1.990 designou Sven Weigt, atual prefeito de Karlsdorf-Neuthard e presidente da BSG, como representante honorário do Governo do Estado de Santa Catarina no Estado de Baden-Württemberg, em substituição ao Sr. Egon Klefenz, que já faleceu.

No que se refere especificamente a Brusque, a Lei n. º 3385/2011 instituiu a parceria oficial entre a cidade de Brusque (SC) e o Distrito de Karlsruhe (Baden-Württemberg). O Distrito é constituído por 32 cidades, com sede na cidade homônima de Karlsruhe. Ainda em 2011, a parceria para a troca de relações comerciais e culturais entre Brusque e o Distrito de Karlsruhe foi assinada na Alemanha. Recentemente, a Associação de Municípios do Vale Europeu – Amve também firmou parceria oficial com o Distrito de Karlsruhe.

E, desde 2015, Brusque é parceiro do Distrito de Karlsruhe no Projeto “50 parcerias municipais pelo clima”, que tem como objetivo a mitigação climática por meio da implementação de projetos.

A Unifebe é uma importante parceira nestes projetos, desenvolvendo pesquisas conjuntas e intercâmbios estudantis entre a Unifebe e universidades alemãs. Também os intercâmbios entre alunos do Colégio Unifebe e escolas mantidas pelo Distrito de Karlsruhe tem se intensificado desde 2023, afinal, qualquer intercâmbio se materializa e gera frutos somente com a participação ativa das pessoas.